Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Анатолий Семехин
Российский истребитель МиГ-31 перехватил противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион". Инцидент произошел примерно в 12:30 по Москве на нейтральной территории над Баренцевым морем, сообщает ТАСС.
Как уточнили в Минобороны РФ, норвежский самолет двигался вдоль российской границы с выключенным транспондером. На его перехват направили истребитель МиГ-31 ПВО Северного флота.
После того, как российский перехватчик приблизился к норвежскому самолету, экипаж последнего сменил курс. Выполнив задание, МиГ-31 вернулся на аэродром.
