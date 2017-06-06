Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2017, 16:54

Транспорт

Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: Анатолий Семехин

Российский истребитель МиГ-31 перехватил противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион". Инцидент произошел примерно в 12:30 по Москве на нейтральной территории над Баренцевым морем, сообщает ТАСС.

Как уточнили в Минобороны РФ, норвежский самолет двигался вдоль российской границы с выключенным транспондером. На его перехват направили истребитель МиГ-31 ПВО Северного флота.

После того, как российский перехватчик приблизился к норвежскому самолету, экипаж последнего сменил курс. Выполнив задание, МиГ-31 вернулся на аэродром.

В середине мая российский истребитель Су-27 был направлен на перехват американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon в небе над Черным морем. Другой эпизод произошел 9 мая: истребитель Су-30 подняли в воздух для перехвата неопознанной цели, двигавшейся в сторону государственной границы России.

Пилот истребителя опознал цель – ей оказался такой же P-8A Poseidon. Российский истребитель выполнил маневр "приветствия", после чего самолет американских ВВС сменил курс и направился в противоположную сторону.

самолеты истребители ВВС Норвегия оборона Баренцево море

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика