По факту аварийной посадки самолета в Домодедове возбуждено дело

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Домодедове, сообщает пресс-служба СКР.
Embraer рейса Ульяновск-Москва совершил посадку 31 июля в 18.15, пострадавших нет. Все 28 пассажиров были доставлены в аэровокзальный комплекс.
Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была закрыта на прием и отправку воздушных судов.
По данным СК, у самолета не вышла передняя стойка шасси, и он сел на боковые стойки и нос. В результате воздушное судно получило механические повреждения и от полетов отстранено.
Дело заведено по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ЧП.
Сайты по теме