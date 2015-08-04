По факту аварийной посадки самолета в Домодедове возбуждено дело

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Домодедове, сообщает пресс-служба СКР.

Embraer рейса Ульяновск-Москва совершил посадку 31 июля в 18.15, пострадавших нет. Все 28 пассажиров были доставлены в аэровокзальный комплекс.

Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса была закрыта на прием и отправку воздушных судов.

Самолет из Ульяновска совершил аварийную посадку в Домодедове

По данным СК, у самолета не вышла передняя стойка шасси, и он сел на боковые стойки и нос. В результате воздушное судно получило механические повреждения и от полетов отстранено.

Дело заведено по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ЧП.