Рейс Москва – Владивосток задержали из-за разводящейся пассажирки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс из Москвы во Владивосток из аэропорта Внуково вылетел с задержкой на шесть часов. По словам пассажиров, самолет задержали из-за решения одной из пассажирок развестись, сообщает РИА Новости.

Женщина передумала лететь во Владивосток прямо в момент взлета. Больше часа ее уговаривали остаться, но она заявила, что ей надо выйти.

25 июня самолет со 130 детьми и сопровождающими вылетел из московского аэропорта Домодедово в Симферополь после после задержки в 7,5 часов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки данного рейса, который должен был вылететь из Москвы в 11:30. Сообщалось, что вылет был задержан по техническим причинам.

Все пассажиры были обеспечены горячим питанием, а также напитками. Для ожидания вылета в аэропорту была выделена специальная зона, в которой также находились родители школьников.