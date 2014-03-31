Префектура СВАО попросит закрыть Дмитровскую овощебазу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские чиновники пригрозили закрыть Дмитровский плодоовощной рынок возле МКАД – одну из крупнейших продовольственных баз столицы. Жители соседних домов жалуются на несанкционированную торговлю и мигрантов. В префектуре СВАО заявили M24.ru, что руководству овощной базы объявлено "последнее предупреждение" об устранении нарушений, следующая проверка пройдет в апреле. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал M24.ru, что предприятия, работающие с нарушениями, могут быть закрыты по решению суда.



"В конце прошлого года я инициировал серьезную проверку этого рынка, которую мы провели совместно с правоохранительными органами. Было найдено много нарушений, вытащили оттуда большое количество мигрантов. Я обратился в департамент имущества Москвы с просьбой рассмотреть возможность в случае повторных нарушений изъять данный участок земли в интересах города", - заявил префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с жителями района Северный.

Пресс-секретарь префектуры Александр Латышев сообщил M24.ru, что руководству рынка уже объявили "последнее предупреждение". "В апреле будет проверено, устранены ли нарушения. Если жалобы продолжатся, овощебаза будет закрыта", - сказал Латышев.

Дмитровский плодоовощной рынок расположен с внешней стороны МКАД. Это одна из крупнейших овощных баз столицы, наряду с Хлебниковской базой в Долгопрудном и Краснопресненской возле "Москвы-Сити". Участок на Дмитровке с 1990-х годов арендует ООО "Московская транспортная компания". Долгосрочный договор заключен на 49 лет. "Предполагалось, что там будет логистический центр, но при этом там давно ведется несанкционированная торговля прямо с фур", - пояснил Латышев. Телефоны, указанные на сайте ООО "МТК", на момент публикации материала не отвечали.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал M24.ru, что в Москве регулярно проводятся проверки овощных рынков, в первую очередь, этим занимается Роспотребнадзор. "Если на базе есть нарушения, то Роспотребнадзор обращается в суд, и предприятие закрывают", - заявил глава департамента.

Глава муниципального округа Северный Николай Махортов рассказал M24.ru, что Дмитровская овощебаза с 1990-х годов "как бельмо на глазу" у жителей района. "Между жилыми домами и Дмитровским шоссе образовался стихийный рынок: туда приезжают фуры из других регионов и торгуют овощами под открытым небом. Это мешает проходу людей, а на трассе образуются пробки. Испорченный товар вываливают на землю, из-за чего появляется неприятный запах. Жители также жалуются и на мигрантов, работающих на базе", - пояснил Махортов.

Напомним, крупнейшей плодоовощной базой в Москве была Покровская в Западном Бирюлево. Ее работу приостановили осенью 2013 года после массовых протестов местных жителей. Беспорядки были вызваны убийством 25-летнего Егора Щербакова. В преступлении обвиняется уроженец Азербайджана Орхан Зейналов. После трагедии несколько тысяч жителей Бирюлева устроили акцию протеста, попытались разгромить овощебазу и потребовали закрыть ее, жалуясь на засилье мигрантов.

Член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике, руководитель проекта "Общественная Дума" Роман Терехин отметил, что закрытие Покровской базы не ухудшило ситуацию с поставками плодоовощной продукции в Москве. "Начался передел рынка посредников, который сложился в столице в последние 20 лет. Торговые сети начали напрямую выходить на поставщиков, отправляя транспорт в регионы. Кто-то закупает у тех же компаний-посредников, но строит свои складские помещения. Однако базы все равно необходимы, поскольку часть продукции поступает из-за рубежа, и должна где-то храниться и распределяться в розничные сети", - пояснил Терехин.

Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по оптовой и розничной торговле Михаил Мандалян считает, что нельзя просто так закрывать крупные базы. "Бирюлевская и Дмитровская базы были созданы еще в советские времена, их методы работы устарели. Но нельзя закрывать базы, не предоставив потребителям альтернативу. Надо создавать современные оптовые рынки, в которых будет сосредоточен целый комплекс услуг. Для этих целей уже выделили участки", - сказал Мандалян.

Напомним, в Москве построят три агропродовольственных кластера, которые станут аналогами французского мега-рынка "Ранжис". Первый появится уже в начале следующего года на Ленинградском шоссе в Молжаниново. Площадь кластер составит 227 га, товарооборот – 4,3 млн тонн свежей продукции, пропускная способность 4 тысячи машин в сутки. Кластер будет включать логистический центр, оптовую площадку, фермерский рынок, инфраструктуру для первичной переработки и контроля качества продукции, а также дополнительных услуг (доставка, упаковка, переработка отходов). Второй кластер площадью 220 га построят на Симферопольском шоссе возле Щербинки, третий - на участке в 30 га в районе поселения Марушкино возле аэропорта "Внуково". С инвесторами заключат договоры о концессии. Что касается Покровской базы, то на ее месте планируется построить офисы, промышленные предприятия, логистический центр и ФОК.

София Сарджвеладзе