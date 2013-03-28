Тотальный диктант пройдет по всей стране 6 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

6 апреля в десятках городов России и мира пройдет образовательная акция Тотальный диктант. Несколько тысяч человек одновременно испытают себя на знание русского языка. С основных площадок проекта в Новосибирске, Иркутске и Москве будет организована онлайн-трансляция на сайтах totaldict.ru, ttk.ru, myttk.ru, baikal-ttk.ru.

В этом году масштабный флеш-моб проводится уже в десятый раз. К нему присоединились около 200 городов, включая 30-40 за рубежом, а также участники Российской экспедиции в Антарктиде. Ожидается, что Тотальный диктант напишут порядка 30 тысяч человек.

Тексты для проверки грамотности готовят известные современные писатели. В 2010 году автором стал Борис Стругацкий, в 2011 году участникам продиктовал свое эссе Дмитрий Быков, а в 2012 текст написал Захар Прилепин. На этот раз его подготовила Дина Рубина – она продиктует текст на одной из площадок Новосибирска.

По словам организаторов, цель Тотального диктанта - заставить людей задуматься, насколько они грамотны, привить желание повышать эту грамотность и распространить моду на нее. "Мы хотим показать, что писать грамотно - круче, чем неграмотно. Что умение правильно расставить запятые - обязательный признак по-настоящему успешного, уверенного в себе человека", - сообщается на сайте проекта.