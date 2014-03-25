Pixies выпустят первый альбом за 23 года

Pixies. Фото: facebook.com/pixiesofficial

28 апреля легендарные Pixies выпустят первую за 23 года полноценную пластинку. В Indie Cindy войдут два безымянных EP (EP1 и EP2), которые группа презентовала в начале этого года и в конце прошлого, а также немного свежего материала (EP3).

"Мы серьезно задумались о записи новой музыки года четыре назад. Кажется, нам просто необходимо было создать новые треки: мы не могли больше продолжать гастролировать без какого-то нового материала. Все мы очень рады тому, что получилось", - цитирует NME барабанщика Pixies Дэвида Ловеринга.

Запись пластинки проходила в октябре 2012 года. Всего в Indie Candy вошло 12 песен: What Goes Boom, Greens and Blues, Indie Cindy, Bagboy, Magdalena 318, Silver Snail, Blue Eyed Hexe, Ring the Bell, Another Toe in the Ocean, Andro Queen, Snakes, Jaime Bravo.