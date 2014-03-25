Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 17:18

Культура

Pixies выпустят первый альбом за 23 года

Pixies. Фото: facebook.com/pixiesofficial

28 апреля легендарные Pixies выпустят первую за 23 года полноценную пластинку. В Indie Cindy войдут два безымянных EP (EP1 и EP2), которые группа презентовала в начале этого года и в конце прошлого, а также немного свежего материала (EP3).

"Мы серьезно задумались о записи новой музыки года четыре назад. Кажется, нам просто необходимо было создать новые треки: мы не могли больше продолжать гастролировать без какого-то нового материала. Все мы очень рады тому, что получилось", - цитирует NME барабанщика Pixies Дэвида Ловеринга.

Запись пластинки проходила в октябре 2012 года. Всего в Indie Candy вошло 12 песен: What Goes Boom, Greens and Blues, Indie Cindy, Bagboy, Magdalena 318, Silver Snail, Blue Eyed Hexe, Ring the Bell, Another Toe in the Ocean, Andro Queen, Snakes, Jaime Bravo.

Pixies – американская альтернативная рок-группа, которая имела огромный успех в Великобритании и Европе. В 1993 году она распалась, а в 2004 собралась вновь. Прошлый полноценный альбом группы увидел свет в 1991 году.

В 2013 году Pixies покинула басистка и вокалистка Ким Дил, которая была одним из основателей группы. Музыкантшу заменила ее тезка, девушка по имени Ким Шэттак.

