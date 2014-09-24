Группа "Сплин" выпустит вторую часть альбома "Резонанс" 25 сентября

Александр Васильев. Фото: M24.ru

25 сентября состоится релиз альбома "Резонанс. Часть 2" группы "Сплин". На радио уже была презентована песня "Оркестр".

Всего в альбом вошли 11 песен, которые уже сейчас можно послушать на сервисе "Яндекс. Музыка", а также сделать предзаказ альбома. Отметим, ключевой темой обеих частей "Резонанса" стали темы города и Петербурга.

"Вторая часть "Резонанса" будет естественным продолжением первой. С ней все просто: песни с обеих частей появились в короткий срок, поэтому и объединены в альбом с одним названием. Песни на альбоме - от бард-рока до экспериментов, лирика - от баллад до примитивизма", - говорит Александр Васильев.

Презентация нового альбома группы "Сплин" состоится 20 декабря на концерте в "Олимпийском".

Напомним, первая часть "Резонанса" вышла 1 марта. В альбом вошли 14 треков, в том числе презентованный в конце прошлого года сингл "Мороз по коже". Все они написаны бессменным лидером "Сплина" Александром Васильевым.