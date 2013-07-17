Интерактивные роботы пополнят экспозицию Московского планетария

Московский планетарий представил новые экспонаты

Интерактивный музей "Лунариум" Московского планетария пополнился пятью новыми экспонатами, которыми легко управлять при помощи рычагов и кнопок. В рамках торжественной церемонии открытия 18 июля посетителей ждет шоу танцующих роботов.

В этот день гостям представят новую электромагнитную ракету. Она дополнит экспозицию, состоящую из водородной и воздушной ракеты. Каждый желающий сможет постичь законы электромагнетизма и даже запустить электромагнитную ракету.

Увидеть движение прозрачного воздуха и обтекание им различных предметов, понять, почему крыло самолета имеет определенную форму можно, понаблюдав за экспонатом "Визуализация воздушных потоков".

Также в этот день посетители познакомятся с экспонатом "Миллион вращений", который даст возможность понять, сколько времени необходимо для совершения одного миллиона оборотов рукоятки. "Механическая рука" - гигантская интерактивная ладонь - продемонстрирует принципы работы современной робототехники. С "Механической рукой", например, вам предложат поиграть в "Камень, ножницы, бумага".

Еще один экспонат, заслуживающий внимания, - "Эквидистантные уровни".



"Они позволяют наблюдать уровни одинаковой высоты на различных рельефных поверхностях и дают представление о применяемом в картографии способе обозначения на плоской карте трехмерного рельефа", - сообщили в планетарии.

К слову, 18 июля для юных посетителей будет работать мастерская по изготовлению роботов. Церемония открытия новых экспонатов начнется в 12.30.

Добавим, что все экспонаты "Лунариума" разрешено трогать руками и проводить с помощью "умной" техники уникальные эксперименты.