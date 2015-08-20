Москвичи не приняли однозначного решения по продлению амнистии на перепланировку

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

"За" и "против" изменения правил переустройства квартир в проекте "Активный гражданин" проголосовали по 30 процентов горожан, сообщают представители проекта.

"Результаты электронного референдума показали, что москвичи не единодушны в вопросе правил перепланировки, – заявили сотрудники пресс-службы "Активного гражданина". По их словам, 82 тысячи столичных жителей поддержали продление амнистии на 2-3 года, а 76 тысяч – высказались в пользу возвращения штрафов за несогласованную перепланировку.

"57 тысяч жителей переадресовали вопрос специалистам, а 14 тысяч не смогли определиться с ответом", – отметили представители проекта.

Сейчас в столице действует упрощенный режим перепланировки. Из процедуры изъят перечень работ, требующих согласования и список документов, необходимый для получения разрешения. Теперь требует разрешения перестановка отопительных и газовых приборов без прокладки дополнительных подводящих сетей и устройство проемов в ненесущих перегородках, исключая межквартирные.

Как можно и как запрещено делать перепланировку в квартире

Кроме того, был разработан каталог со 127 типовыми вариантами перепланировок квартир в жилых домах массовых серий, позволяющий сократить временные и материальные затраты жильцов на разработку проекта перепланировки и его регистрацию.

Уже сделанные изменения также можно узаконить без взимания штрафов, если они не повлияли на безопасность дома. Для этого собственник жилья должен обратиться в службу "одного окна" Мосжилинспекции или в МФЦ с четырьмя документами:



заявлением;

копиями документов на квартиру;

техническим паспортом помещения;

письменным согласием на перепланировку от всех собственников.

За четыре года правом на амнистию воспользовалось более 14 тысяч владельцев недвижимости. "Те, кто хотел использовать свое право на "амнистию", имели возможность это сделать и, скорее всего, его реализовали", – полагает заместитель начальника Мосжилинспекции Эдуард Иванцов.

Сейчас на рассмотрении мэрии находится проект поправок в постановление. Решение по продлению или приостановлению амнистии может быть принято до конца сентября.

Напомним, на днях министерство строительства предложило ужесточить наказание за незаконную перепланировку в квартирах. Чиновники считают, что штрафовать за подобные нарушения необходимо не только физических, но и юридических лиц. Размер штрафа, по их мнению, должен варьироваться от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.