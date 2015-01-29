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Происшествия

29 января 2015, 15:48

Мясо тигров привозят в Москву не в первый раз – глава Минприроды

рестораны криминал следствие мясо тигры Красная книга леопарды

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что мясо тигров привозят в Москву не в первый раз, передает пресс-служба ведомства.

Ранее на рынке "Садовод" полицейские изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда, занесенных в Красную книгу. "В Москве мы впервые сталкиваемся с таким случаем, очевидно, что это слаженное и отработанное системное нарушение законодательства", – сказал Донской.

Руководитель Минприроды подчеркнул, что преступление совершалось, вероятно, группой лиц по предварительному сговору и может повлечь за собой до семи лет колонии. Также он просил установить всю цепочку поставок туш краснокнижных животных.

В двух столичных ресторанах изъяли мясо и шкуры редких видов животных

Кроме того, Донской обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под особый контроль расследование инцидента.

В настоящее время полиция ищет лиц, причастных к браконьерству и поставкам запрещенных товаров; возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных".

Отметим, что один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра — 250 тысяч, шкура — от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной медицины.

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