Расписание столичных лекций: 25 ноября - 1 декабря

О самых интересных лекциях недели сетевое издание М24.ru традиционно рассказывает по понедельникам. Из онлайн-трансляций вы узнаете о борьбе с коррупцией, научитесь создавать дизайнерские украшения к Новому году и вместе с ученым-химиком выясните, как пахнут профессии. На лекциях в образовательных заведениях Москвы расскажут о том, какая поисковая система никогда не ошибется, что определяет религиозные убеждения человека и как читать чужие мысли.

Первой видеотрансляцией сетевого издания M24.ru на этой неделе станет прямой эфир пресс-конференции Правительства Москвы. Чиновники обсудят вопросы коррупции, предложения столичного Правительства и международные практики борьбы с взяточничеством. Также в ходе мероприятия подведут предварительные итоги работы департамента Москвы по конкурентной политике в этом году. Среди участников – заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Трансляция начнется 26 ноября в 14:30.

В преддверии Нового года город становится наряднее – на окнах домов появляются бумажные снежинки, сияющие гирлянды и снеговички из ваты и цветного картона. Не слишком ли скучно и тривиально? Журнал Seasons специально для сетевого издания M24.ru проведет мастер-класс по созданию креативных праздничных украшений не только из бумаги, но и из дерева.

Фото: ИТАР-ТАСС

Трансляция начнется 27 ноября. Время уточняется. Следите за нашими анонсами.

Для самых маленьких заинтересует трансляция из Музея занимательных наук "Экспериментариум". Помните стихотворение Джанни Родари "У каждой профессии запах особый", где рассказывается, что булочник пахнет тестом и сдобой, а куртка шофера – бензином? Именно этой теме посвятит свою лекцию химик Сергей Белков и расскажет, откуда появляются запахи и какова их роль в жизни человека.

Трансляция начнется 30 ноября в 17.30.

О других лекциях недели читайте далее.

Понедельник, 25 ноября

Стивен Вольфрам, создатель самого точного поисковика в Интернете, проведет телемост с Москвой в понедельник вечером. Изобретение Вольфрама называют не менее прогрессивным, чем Google. Система ученого работает так, что при вводе запроса в поисковую строку вы получаете не миллион ссылок, в которых действительно трудно разобраться, а браузер сразу выдает ответ на вопрос. Что-то напоминающее кнопку “Мне повезет!”, но более инновационное. В ходе лекции Стивен расскажет о том, как на протяжении трех десятков лет разрабатывал совершенный “поисковик” и как создал новый язык программирования, а также ответит на вопросы участников.

Фото: ИТАР-ТАСС

Место: Центр Digital October, Берсеневская набережная, 6.

Время - 20.30, стоимость - бесплатно.

Зачем идти: послушать по-настоящему прогрессивного ученого и узнать об эффективных способах поиска информации.

Вторник, 26 ноября

Сегодня облик Москвы изменяется и активно развивается – буквально на наших глазах появился обновленный Парк Горького и Крымская набережная, а через несколько лет мы увидим обновленную Третьяковскую галерею и парк "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Облик новых мест часто определяется в ходе архитектурных конкурсов. О том, как проходят такие "соревнования" и зачем они нужны городу, расскажет архитектор Юлий Борисов в ходе лекции "Архитектурный конкурс. Взгляд участника".

Место: Музей архитектуры им. Щусева, Воздвиженка, 5/25, Анфилада, зал 4.

Время - 18.30.

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации.

Зачем идти: узнать о том, какой будет Москва через несколько лет.

Среда, 27 ноября

Если вы размышляете о том, какому бизнесу себя посвятить, советуем задуматься о собственном итальянском ресторане и посетить семинар "Как открыть пиццерию". Московский ресторатор Анатолий Одинцов расскажет, как открыть заведение общепита, и что сделать, чтобы ваш ресторан стал приносить достойный доход. Кроме того, лектор затронет правовую часть стартапа – как оформить ИП, где разместить собственный ресторанчик, договориться с арендаторами и подобрать трудолюбивый персонал.

Место: Академия ресторанного бизнеса, Проспект Мира, 105, строение 1.

Время - 11.00, стоимость - бесплатно.

Зачем идти: узнать о "кухне" ресторанного бизнеса.

Четверг, 28 ноября

Ученый Дик Свааб представит новую книгу "Мы – это наш мозг" и обсудит с участниками презентации актуальные сегодня вопросы. Так, Свааб расскажет, что определяет особенности поведения человека и религиозные убеждения. Согласно теории ученого, существуют факторы, формирующие такие вещи, как сексуальная ориентация и генетические отклонения.

Место: Di Telegraph, Тверская, 7.

Время - 17.30, стоимость - бесплатно после регистрации.

Зачем идти: узнать мнение ученого о вопросе религии и сексуальной ориентации.

Пятница, 29 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Лучше понимать людей и даже читать их мысли научат в ходе мастер-класса. Участники узнают, какие жесты указывают на неуверенность говорящего, а также поймут, как долго человек готов ждать благ или условий и комфортно взаимодействовать с окружающими. Советуем посетить мероприятие тем, кто управляет людьми, ведет переговоры и хочет лучше понимать начальника, коллег, друзей и близких.

Место: Бизнес-школа SCR, Большая Новодмитровская, 14, корпус 7.

Время: 17.30, стоимость - бесплатно по регистрации.

Зачем идти: научиться читать мысли людей.

Екатерина Кадушкина