В Москве могут запустить мобильное приложение с картой и рейтингом общепитов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мобильное приложение с картой и рейтингом кафе и ресторанов могут запустить в Москве. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Предположительно, сервис будет представлять собой карту города с отмеченными на ней адресами кафе и ресторанов. С его помощью пользователи смогут не только легко отыскать пункт общепита, но и поставить ему оценку или оставить жалобу.

"Мы над этим приложением думаем. Мы предложили эту инициативу департаменту информационных технологий, но пока массово запустить не получается. Потому что информация постоянно обновляется: каждый месяц 100 ресторанов закрывается, а 110 открывается", – объяснил Немерюк.

Концепция приложения пока до конца не определена. Однако в итоге сервис может представлять собой карту города, где будут отмечены адреса и другие контакты кафе и ресторанов. Пользователи смогут не только легко отыскать пункт общепита, но и поставить ему оценку или оставить жалобу.

"Такие проекты нужно продвигать на портале "Наш город" с помощью краудсорсинга, – заметил глава депторга. – Существующие мобильные приложения про общепиты имеют, скорее, рекламное, а не информационное наполнение".

Управление Роспотребнадзора по Москве начнет принимать жалобы на заведения общепита – кафе, рестораны и фастфуд – через портал "Наш город". Москвичи смогут оставить фотожалобы по десятку категорий. Это нарушение правил оказания услуг общественного питания, доступность книги о отзывов и предложений, доброкачественность блюд, просроченные товары. В список войдет также санитарное содержание заведения общепита, внешний вид помещения, наличие вывески, соблюдение "антитабачного" закона и тому подобное. Через этот сервис сегодня можно написать жалобу на магазины, ярмарки выходного дня и другие объекты нестационарной торговли. В столице успешно прошли несколько краудсорсинг-проектов. В частности, все столичные поликлиники перешли на новые стандарты работы, часть предложений для которых внесли участники проекта "Моя поликлиника". Среди нововведений – создание выездных бригад терапевтов по обслуживанию вызовов на дом, новые сервисы для детских поликлиник, а также единый Московский стандарт врача, который начнет действовать до конца этого года. Помимо этого, жители столицы подали властям более 5 тысяч идей по улучшению экологии региона. Экологическая стратегия Москвы до 2030 года разрабатывалась в соответствии с этими пожеланиями.





Исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков считает, что приложение с рейтингом московских ресторанов должно иметь многоступенчатую систему, чтобы посетители не могли просто так поставить заведению плохую оценку.

"С одной стороны, удобно просто отправить жалобу. С другой, такие действия могут быть вызваны сиюминутным недовольствием. Я считаю, что доступ к жалобам на ресторан не должен быть слишком сложным или простым, необходимо обдумать все технические детали приложения, – уверен эксперт. – Стоит предусмотреть регистрацию пользователей в приложении, чтобы не было возможности владельцам ресторанов оставлять отзывы своим заведениям. Жалоба должна подаваться, когда человек мыслит трезво в прямом и переносном смысле".

Председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Надежда Головкова отмечает, что приложение по сути станет новым витком развития "жалобных книг".

"Со времен Советского Союза большой популярностью пользовались книги жалоб. Они были в каждом заведении общепита: в столовых, кафе, ресторанах. И посетители не только записывали туда свои претензии и пожелания, но и читали отзывы других клиентов, чтобы составить свое мнение о заведении. Электронный формат в этом вопросе будет значительно удобнее. Поэтому если эксперимент в Москве покажет хорошие результаты, стоит подумать о том, чтобы распространить эту практику на всю Россию", – сказала она.

Существует множество онлайн-сервисов, которые могут быть полезны москвичам, например которые помогут определиться с маршрутами общественного транспорта и пешей прогулки. Москва стала одним из лидеров по оплате парковок через мобильное приложение. А к 2017 году в городе появится интерактивная карта, которая охватит девять административных округов столицы – все, кроме ТиНАО – и будет содержать все необходимые москвичам данные о парковках. Для маломобильных граждан скоро появится приложение, рассчитывающее маршрут. Уже существует общегородской экспериментальный рекомендательный сервис "Мосробот". Приложение создано для предупреждения о перекрытиях дорог, отключении горячей воды, также оно может напомнить или предоставить другую информацию в зависимости от интересов пользователя.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции готовит мобильное приложение с интерактивной картой травмпунктов и полицейских участков. Сейчас списки пунктов оказания первой помощи и отделений полиции по округам можно найти в интернете, однако централизованной карты или базы пока нет. В Москве также запустят мобильное приложение с интерактивной картой учреждений культуры: музеев, театров, парков, библиотек и концертных залов, подведомственных департаменту культуры. Кликнув на название учреждения на карте, пользователь сможет перейти на его сайт. Помимо этого, в планах выпуск мобильного приложения о религиозных организациях Москвы, с помощью которого можно будет не только найти расположение храмов, но и получить информацию о других религиозных организациях и объединениях – в том числе, комментарии, оставленные другими пользователями.

Александра Суперека, Виталий Воловатов