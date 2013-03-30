В "Архангельском" закончилась реставрация главного дворца

Фото: ИТАР-ТАСС

В мае несколько залов в главном дворце музея-усадьбы "Архангельское" откроются для посещения после реставрации. Об этом сообщил директор усадьбы Андрей Бусыгин.

"В настоящее время полная реставрация дворца закончена, начинается формирование экспозиции", - цитирует Бусыгина РИА Новости.

По его словам, речь идет о парадной столовой и императорском зале в добавление к овальному залу и вестибюлю, которые уже открыты.

Кроме того, руководство "Архангельского" намерено добиваться земельного участка под стоянку для туристических автобусов и автомобилей.

"Там тоже территория памятника, но мы не можем ставить машины в пределах ограды, где дворец - там попросту негде, а там есть площадка, которая раньше использовалась под стоянку. Сейчас она передана в казну, и музей будет добиваться передачи этого участка нам, потому что это - единственное место, где можно парковать автобусы", - заявил Бусыгин.