В "Архангельском" закончилась реставрация главного дворца

Фото: ИТАР-ТАСС
В мае несколько залов в главном дворце музея-усадьбы "Архангельское" откроются для посещения после реставрации. Об этом сообщил директор усадьбы Андрей Бусыгин.
"В настоящее время полная реставрация дворца закончена, начинается формирование экспозиции", - цитирует Бусыгина РИА Новости.
По его словам, речь идет о парадной столовой и императорском зале в добавление к овальному залу и вестибюлю, которые уже открыты.
Кроме того, руководство "Архангельского" намерено добиваться земельного участка под стоянку для туристических автобусов и автомобилей.
"Там тоже территория памятника, но мы не можем ставить машины в пределах ограды, где дворец - там попросту негде, а там есть площадка, которая раньше использовалась под стоянку. Сейчас она передана в казну, и музей будет добиваться передачи этого участка нам, потому что это - единственное место, где можно парковать автобусы", - заявил Бусыгин.