На Остоженке создадут культурно-досуговый комплекс, посвященный Ивану Тургеневу

Фото: ТАСС/Виталий Шарифулин

На Остоженке создадут единый культурно-досуговый комплекс, посвященный писателю Ивану Тургеневу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия. Планируется, что он будет располагаться в доме по адресу: Остоженка, дом 37/7, где с 2009 года размещен музей писателя.

В ближайшее время в мемориальном особняке начнутся ремонтно-реставрационные работы. Его приспособят под современное использование. В музее появится как постоянная, так и новая экспозиции. Также здание оснастят современным оборудованием.

Кроме того, рядом с особняком восстановят в традициях тургеневского времени усадебный сад, который соединят с городским сквером. В самом сквере планируется установить памятник Тургеневу. Все работы должны быть выполнены к 2018 году - к 200-летнему юбилею писателя.

Объект культурного наследия федерального значения "Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850 году" расположенный на Остоженке москвичам известен также как "Дом Муму" - литературоведы считают, что действия, описанные в повести "Муму", разворачивались на территории этого деревянного особняка.

Сейчас в здании расположен музей писателя: мемориальный дом на Остоженке был передан Государственному музею А.С. Пушкина для создания в нем музея Ивана Тургенева в 2007 году.