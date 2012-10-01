Москвичи собрали деньги на реставрацию аптечной вывески 1920 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители столицы на собственные средства отреставрировали найденную аптечную вывеску, датированную 1920 годом. Старинный указатель был обнаружен в июне во время ремонта аптеки на Малой Бронной. Само учреждение располагается по этому адресу с 1914 года.

В прошлом вывеска состояла из надписей "Аптека" и "Зубной доктор" в двух эркерах, а также большой надписи "Аптека" над витринами, расположенными со стороны Спиридоньевского переулка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Москвичи заявили о находке в "Архнадзор". Затем был проинформирован столичный департамент культурного наследия, где идею о сохранении вывески поддержали, отметив необходимость получения проектной документации. Горожане, обеспокоенные тем, что работы могут затянуться, организовали сбор средств на реконструкцию вывески.

В результате жители Патриарших и других районов столицы собрали нужную сумму. Торжественное открытие аптечной вывески намечено на 3 октября.