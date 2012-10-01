Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2012, 16:19

Культура

Москвичи собрали деньги на реставрацию аптечной вывески 1920 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители столицы на собственные средства отреставрировали найденную аптечную вывеску, датированную 1920 годом. Старинный указатель был обнаружен в июне во время ремонта аптеки на Малой Бронной. Само учреждение располагается по этому адресу с 1914 года.

В прошлом вывеска состояла из надписей "Аптека" и "Зубной доктор" в двух эркерах, а также большой надписи "Аптека" над витринами, расположенными со стороны Спиридоньевского переулка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Москвичи заявили о находке в "Архнадзор". Затем был проинформирован столичный департамент культурного наследия, где идею о сохранении вывески поддержали, отметив необходимость получения проектной документации. Горожане, обеспокоенные тем, что работы могут затянуться, организовали сбор средств на реконструкцию вывески.

В результате жители Патриарших и других районов столицы собрали нужную сумму. Торжественное открытие аптечной вывески намечено на 3 октября.

реставрация улицы аптеки деньги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика