Проблему с "пропиской" московских футбольных клубов решат к 2018 году

Проблему с "пропиской" футбольных клубов решат к 2018 году

Проблема с "пропиской" столичных футбольных клубов будет полностью решена к 2018 году. К этому времени в порядок приведут не только арену в "Лужниках", но и стадион "Спартак".

Меньше чем через год со стадиона Спартак исчезнет вся строительная техника, пространство внизу покроют газоном. Здесь будут проводиться матчи Лиги Чемпионов и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Летом следующего года поле для игр должно быть готово в Тушино. Еще одна арена появится в 2015-м на 3-й Песчаной улице. Пока же московские ЦСКА и "Спартак" проводят домашние игры в гостях. ЦСКА – в Санкт-Петербурге, "Спартак" - в Екатеринбурге.

С подобной проблемой столкнулись этой осенью и "динамовцы", которые играют на стадионе "Родина" в Химках.

Из пяти некогда действующих московских футбольных арен по-прежнему функционирует разве что "Локомотив", да и у него год от года все больше проблем с полем.

В результате страдают не только спортсмены, но и болельщики. Мало того, что им приходится гадать, на какой площадке состоится следующий матч, так еще и за билеты необходимо переплачивать 600-800 рублей.