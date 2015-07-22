За два года по программе капремонта в Москве отремонтируют каждый седьмой дом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Почти каждый седьмой московский дом будет отремонтирован по программе капремонта в ближайшие два года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента капремонта Москвы Дмитрия Лифшица.

По его словам, за этот период планируется отремонтировать почти 3 тысячи домов, в том числе будут заменены порядка 6 тысяч лифтов.

Лифшиц подчеркнул, подрядчик получит деньги за капремонта только после того, как работы будут выполнены

"Самый главный момент - ни копейки региональный оператор не оплатит подрядчику без подписи уполномоченного собственника. Собственники выбирают на собрании своего представителя, который должен подписывать акт выполненных работ. Если такой подписи не будет, денег подрядчик не получит", - пояснил он.





Лифшиц добавил, что срок ремонта многоквартирных домов может быть сдвинут на более ранний период. По его словам, за последние два месяца таким образом были передвинуты сроки ремонта почти 500 домов.

"Собственники могут всегда обратиться в столичный Фонд капремонта, где зафиксируют этот вопрос, еще раз обследуют дом. Может быть, мониторинг в этом доме проводился 3-4 года назад и там произошли какие-то изменения в худшую сторону", - отметил чиновник.

Напомним, москвичи начали платить за капремонт с 1 июля. Столичные власти утвердили региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. В 2015 году она составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом размер взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.