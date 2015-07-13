За два года в Москве капитально отремонтируют почти 2 тысячи домов

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Почти 2 тысяч домов отремонтируют в столице по программе капитального ремонта в 2015–2016 годах, сообщает Агентство "Москва".

"По сформированному краткосрочному плану ремонта многоквартирных домов в Москве в 2015–2016 годах в 1 тысячи 945 домах будет проведен капитальный ремонт общего имущества, не считая работ по ремонту лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт", – рассказали агентству в Фонде капитального ремонта.

Кроме того, до конца 2016 года в 1,1 тысячи домов заменят более 6 тысяч лифтов, а также будет проведен ремонт лифтовых шахт. Всего на проведение этих работ фонд выделил 12,8 миллиарда рублей.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Напомним, уже в этом месяце москвичи начнут платить взносы за капитальный ремонт в жилых домах. Эти взносы включены в единый платежный документ (ЕПД). Первые квитанции с включенным взносом москвичи получат с 7 по 15 июля. При этом платить взносы будут те, кто выбрал накопление средств на счете Фонда капитального ремонта, и те, кто решил копить самостоятельно на специальном счете в банке.

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957–1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.