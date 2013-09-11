Библиотека имени Достоевского открывается после реконструкции

В библиотеке имени Достоевского завершена реконструкция. Дата открытия запланирована на 19 сентября. В обновленной библиотеке будут проходить презентации, литературные вечера, лекции, круглые столы и различные выставки.

Сегодня библиотеку посетил Сергей Собянин. Врио мэра Москвы выразил надежду, на то, что теперь здесь будет в 2 раза больше посетителей. По словам Собянина, власти Москвы и дальше планируют модернизировать городские читальни: в 2013 - 2014 годах такие медиацентры откроются в каждом округе.

В библиотеке имени Достоевского поставлено новое информационное оборудование и обеспечен свободный доступ в интернет. Как сообщил заместитель директора Московского городского библиотечного центра Борис Куприянов, на базе медиацентров планируется организовать обучающие курсы по пользованию всемирной сетью. Также центры смогут выполнять и дополнительные функции: осуществлять доставку книг в больницы, хосписы, дома престарелых по заявкам пользователей.

Новое помещение спроектировано как городская гостиная. Книги можно свободно взять с полки, а через большие окна в залы попадает много дневного света.

Московская библиотека имени Достоевского располагается по адресу: Чистопрудный бульвар, 23. Это здание было построено в начале XX века как доходный дом семьи Телешовых. Здесь с 1920 по 1934 год жил и работал кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Первая библиотека появилась в здании в 1907 году и называлась "Современной библиотекой".

После революции, в 1918 году, учреждение было национализировано, а спустя три года ему присвоили имя Федора Михайловича Достоевского.