Реконструкцию консерватории им. Чайковского завершат в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Реконструкция административного корпуса Московской государственной консерватории им. Чайковского, входящего в последнюю очередь реставрации комплекса, завершится в 2015 году, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Уже началась реконструкция административного корпуса с Малым залом, корпуса номер один. Он будет сдан в следующем году", - рассказал журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Речь идет о здании на Большой Никитской улице, где располагаются Рахманиновский зал, 3 учебный корпус и иные вспомогательные помещения.

Напомним, реконструкция консерватории началась в 2010 году с Большого зала консерватории. В августе 2012 года был сдан в эксплуатацию корпус в Среднем Кисловском переулке, где открылось дополнительно 40 учебных классов. Также был реконструирован второй корпус, в котором находится Белый зал.

Реставрация проходит в два этапа, что позволяет не приостанавливать учебную и концертную деятельность Московской консерватории. Работы осуществляются в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)".