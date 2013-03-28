В новом сезоне в Гоголь-центре покажут больше классики - Серебренников

Кирилл Серебренников. Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер и художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников 28 марта представил реконструированные площадки и поделился планами на грядущий сезон.

Ремонт в Большом зале и в зрительском фойе длился на протяжении двух с половиной месяцев. В результате фойе нижнего этажа было увеличено в пять раз, в публичной зоне появились окна, в кафе завезли винтажную мебель из Берлина. Также на первом этаже функционирует книжный магазин Гоголь- books, а в фойе проходят выставки – сейчас, например, посетители могут увидеть диджитал-экспозицию Валентина Коржова.

"Я сторонник открытого пространства, стирания границ между закулисьем и зрительской зоной. Этот принцип общего места используется во многих Европейских странах. Гоголь-центр работает с 12 дня до 12 ночи. Здесь артисты и зрители могут находиться в одном пространстве, вместе пить кофе, - сообщил Кирилл Серебренников собравшимся в центре журналистам. - Главная проблема театра – он перестал быть местом. Мне бы хотелось создать здесь точку притяжения, в которую пойдут люди".

Для меломанов здесь создана программа "Гоголь-музыка": концерты отечественных и зарубежных исполнителей. В разработке находится программа "Гоголь-кино", участникам которой представится возможность оценить новинки европейских кинофестивалей. Обсудить постановки и поделиться творческими замыслами можно в дискуссионном клубе. Еще одним нововведением стали работающие в Гоголь-центре артисты-резиденты "Диалог Данс", SounDrama, "Седьмая студия" и актеры старой труппы театра Гоголя. Сейчас каждый коллектив представляет публике свой проект. Однако в будущем планируются совместные постановки.

Что касается репертуара, то Серебренников намерен четко следовать заявленной ранее установке – 12 спектаклей в год. И если в нынешнем сезоне акцент делался на современную драму ("Отморозки" по произведению Захара Прилепина, "Гоголь. Вечера" от режиссера Владимира Панкова, "Метаморфозы" по поэме Овидия, "Охота на Снарка" по произведению Льюиса Кэррола), то в будущем во главу угла поставят классику ("Гамлет", "Медея", "Мертвые души", "Мандат" Эрдмана). Кроме того в следующем сезоне артисты SounDrama и ГИТИСа начнут работать с текстом Юрия Клавдиева. Сейчас по пьесе драматурга играют спектакль "Я, пулеметчик".

"У нас сложилась парадоксальная ситуация. Мы до сих пор ГУК – Московский драматический театр имени Гоголя со всеми вытекающими отсюда последствиями, со старой труппой (ни один человек не уволен). А параллельно с этим мы строим Гоголь-центр", - добавил Серебренников, подводя итог проделанной работе.

Алла Панасенко