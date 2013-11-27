Форма поиска по сайту

27 ноября 2013, 09:50

Общество

В Лужниках заканчивается подготовка к основному этапу реконструкции

Объявлен тендер на реконструкцию стадиона "Лужники"

На спортивной арене Лужники уже демонтировали кресла и другие элементы, не входящие в конструкцию здания. Подготовка к основному этапу работ почти завершена, сообщает пресс-служба московского департамента строительства. Однако вплотную реконструкцией Большой спортивной арены займутся только в новом году.

12 декабря будут подведены итоги конкурса и объявлен подрядчик, которому и предстоит выполнить всю работу по переделке арены, а в ближайшее время власти проведут еще один конкурс - на замену инженерных коммуникаций в Лужниках.

Полностью завершить реконструкцию стадиона планируется к 2017 году. Согласно плану, на обновленной арене станет больше зрительских мест: с 78 тысяч их количество возрастет до 81 тысячи, а также появится 300 мест для людей с ограниченными возможностями. Трибуны будут максимально приближены к полю, а угол их наклона изменится на 12 градусов. При этом фасад здания, как уверяют в департаменте, не изменится.

