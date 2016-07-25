В домах близ Щелковского шоссе установят шумозащитные окна

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

При реконструкции Щелковского шоссе власти Москвы установят жителям близлежащих домов шумозащитные окна, сообщил первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

По его словам, всего заменят порядка 34 тысяч старых оконных блоков. Сейчас эта работа уже ведется, однако больший ее объем еще предстоит выполнить.

Весь комплекс работ по реконструкции магистрали планируется завершить до конца этого года, передает "Интерфакс".

Реконструкция Щелковского шоссе

После завершения всех работ на Щелковском шоссе появится три-четыре полосы движения в каждом направлении, 10 километров дополнительных боковых проездов и съездов, заездные карманы для общественного транспорта и парковки.

Построят три новых подземных пешеходных перехода. Также будут реконструированы два уже существующих перехода под землей.