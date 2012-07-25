Реконструкция Тверского бульвара закончится в октябре

ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют отремонтировать Тверской бульвар до 30 октября 2012 года, сообщает РБК daily. Реконструкция пройдет в рамках программы по развитию индустрии отдыха и туризма, реализация которой рассчитана до 2016 года.

На озелененной территории Тверского бульвара площадью 4,1 га отремонтируют 16 тысяч кв. м дорожно-тропиночной сети, 1,5 тысячи погонных метров чугунных ограждений, установлены автоматические системы поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Также дополнительно высадят 16 деревьев, 1,6 тысяч кустарников и почти 1,5 тысячи кв. м цветов.