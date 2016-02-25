К пострадавшей от пожара библиотеке ИНИОН пристроят гостиницу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Вместе с реконструкцией здания Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) будут построены гостиница, дата-центр и офисные помещения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документацию к проектным работам по восстановлению здания РАН на Нахимовском проспекте.

В течение 2016 года будет разработана документация 14 стадий восстановления здания ИНИОН. В ней будет предусмотрено создание офисных помещений на 800 рабочих мест, гостиницы на 20 номеров, а также многофункциональных залов-трансформеров для проведения различных мероприятий, пунктов общепита, торговых площадей периодических изданий.

Здание библиотеки ИНИОН должно включать в себя новое книгохранилище площадью 15,6 тысячи квадратных метров, которое будет предназначено для хранения 8 миллионов томов. Остальные помещения библиотеки будут размещены на площади 22,9 тысячи квадратных метров.

Сгоревшую библиотеку ИНИОН планируют открыть в 2020 году

Кроме того, предусматривается фондохранилище до 4 тысяч квадратных метров, где на одной части будет хранится обязательный экземпляр новых поступлений книг в Фундаментальную библиотеку, а на другой расположится музейный фонд редкой книги.

Особое внимание уделено комплексной системе предупреждения о пожаре, пожаротушения и безопасности. Данная система должна охватывать площадь в 38,5 тысяч квадратных метров и состоять из спринклерных и газовых установок водяного пожаротушения. Предполагается установка 45 камер видеонаблюдения и системы Wi-Fi.

Что касается наружной отделки, то в ней используют гранит и искусственный камень. На окнах установят крупноформатные однокамерные стеклопакеты. Кровля – плоская эксплуатируемая, с внутренним водостоком. Полы в здании будут состоять из плит из натурального камня, керамогранита, керамической плитки и паркета.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

Ранее сообщалось, что восстановленную библиотеку ИНИОН собираются открыть в 2020-м году.