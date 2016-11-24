АТС на Бакунинской улице реконструируют с сохранением исторического облика

Фото предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Конструктивистское здание АТС на Бакунинской улице будет переделано под гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

АТС, которая была построена в 1927-1928 годах, имеет Т-образный план. В первоначальном варианте проекта предполагалось сохранение только его фасадной части, однако в итоге утвердили сохранение имеющего историческую ценность здания полностью.

Согласно проекту, после реконструкции АТС станет гостиницей, в которой размесятся апартаменты длительного проживания и коммерческие помещения (по фронту улицы).

Новая – витражная часть будет как бы надстроена над АТС. А на главном фасаде здания будут восстановлены первоначальные архитектурные элементы и надписи. Конструктивистская стилистика будет также представлена в интерьерах гостиницы.