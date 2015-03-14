Большинство трамвайных путей в столице защитят от автомобилей

Большинство трамвайных путей в Москве защитят от автомобилей

Большинство трамвайных путей в Москве защитят от автомобилей. Перегородки вдоль линий будут ставить во время реконструкций, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов также поручил позаботиться о маломобильных пассажирах, а именно создавать специальные платформы на остановках, передает телеканал "Москва 24".

"Прошу обратить особое внимание на вещи связанные с остановочными площадками. Необходимо обустройство для маломобильных граждан. Чтобы этому всегда уделялось должное внимание. И, конечно, заезд прочего транспорта на трамвайные пути нужно исключить, чтобы трамваи ходили четко по расписанию в интересах наших городских жителей", - сказал заммэра.

Максим Ликсутов отметил, что число пассажиров трамваев по участкам, которые делают обособленными, возрастает на 20%. Кроме того, повышается безопасность дорожного движения.

В Москве остановки и светофоры приспособят для инвалидов

Ранее сообщалось, что Мосгортранс оборудует 27 трамвайных остановок специальными посадочными платформами для маломобильных горожан. Строительные работы выполнят в мае-июне этого года.

Новые платформы приподнимут на 30 сантиметров над путями, то есть на одном уровне с входом в трамвай. В целях безопасности на остановках предусмотрены также и защитные ограждения. Платформы также оборудуют поручнями и съездами для колясок, а также навесами от дождя.

"Сегодня уже более 100 трамвайных остановок столицы оборудованы высокими платформами. Такими сооружениями почти полностью охвачены 13 и 17 трамвайные маршруты. С завершением работ по строительству 27 платформ в районе Строгино и Новощукинской улицы к этому списку добавятся еще два маршрута – трамваи №10 и 21", ‒ отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.