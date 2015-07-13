"Геликон-оперу" откроют к началу театрального сезона

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Музыкальный театр "Геликон-опера" откроется к началу театрального сезона. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Работы завершены на 99 процентов, к началу театрального сезона 2015 года откроем театр", – сказал Бочкарев. Ранее Сергей Собянин осмотрел реставрации музыкального театра на Большой Никитской улице.

Комплекс зданий музыкального театра "Геликон-опера" находится в усадьбе Шаховских–Глебовых–Стрешневых. В советское время там располагался Дом медработника, а в 1990-е сюда въехал театр "Геликон-опера". Реконструировать театр власти решили в 2002 году, сами работы начались с 2007 году.

Стройка затянулась из-за недобросовестности подрядчика. В 2014 году проект возобновила фирма "Мосинжпроект". Проектом реставрации были предусмотрены работы в старом здании театра, а также создание во дворе усадьбы Большого зала на 500 мест. Большой зал представляет собой греческий амфитеатр, одной из стен которого стал задний фасад усадьбы.

"Москва строится": Московский музыкальный театр "Геликон-опера"

омимо этого, до начала реставрации стилизованное древнерусское крыльцо на заднем дворе находилось в предаварийном состоянии. В итоге оно было полностью восстановлено и приспособлено для размещения "царской ложи" для почетных гостей.

Там установлены LED-панели для передачи проекций. В потолок вмонтирована светодиодная сетка с эффектом "звездного неба". Помимо этого, там подвешены "геликоны" – звукоотражающие конструкции для эффекта объемного звучания. В ходе работ была восстановлена и подлинная лепнина XIX века, мраморные колонны и сохранен деревянный сводчатый потолок.

В здании установили лифты и подъемники для маломобильных граждан, а также качественную систему вентиляции и кондиционирования. Открытие здания театра "Геликон-опера" планируется отпраздновать осенью премьерой оперы Н.А. Римского-Корсакова "Садко".

Напомним, после реконструкции в театре "Геликон-опера" появится оборудование для создания спецэффектов во время спектаклей. "Уникальностью нового зала театра станет техника передачи звука, не имеющая аналогов в мировой практике", – отметил глава департамента Андрей Бочкарев.

В фойе театра строители также обустроят стеклянный пол, под которым зрители смогут увидеть артефакты – камни, взятые около дома Моцарта в Зальцбурге и Чайковского в Клину и из театра, построенного композитором Вагнером в Байройте.