"Геликон-оперу" откроют к началу театрального сезона

Музыкальный театр "Геликон-опера" откроется к началу театрального сезона. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Работы завершены на 99 процентов, к началу театрального сезона 2015 года откроем театр", – сказал Бочкарев. Ранее Сергей Собянин осмотрел реставрации музыкального театра на Большой Никитской улице.
Комплекс зданий музыкального театра "Геликон-опера" находится в усадьбе Шаховских–Глебовых–Стрешневых. В советское время там располагался Дом медработника, а в 1990-е сюда въехал театр "Геликон-опера". Реконструировать театр власти решили в 2002 году, сами работы начались с 2007 году.
Стройка затянулась из-за недобросовестности подрядчика. В 2014 году проект возобновила фирма "Мосинжпроект". Проектом реставрации были предусмотрены работы в старом здании театра, а также создание во дворе усадьбы Большого зала на 500 мест. Большой зал представляет собой греческий амфитеатр, одной из стен которого стал задний фасад усадьбы.
омимо этого, до начала реставрации стилизованное древнерусское крыльцо на заднем дворе находилось в предаварийном состоянии. В итоге оно было полностью восстановлено и приспособлено для размещения "царской ложи" для почетных гостей.
Там установлены LED-панели для передачи проекций. В потолок вмонтирована светодиодная сетка с эффектом "звездного неба". Помимо этого, там подвешены "геликоны" – звукоотражающие конструкции для эффекта объемного звучания. В ходе работ была восстановлена и подлинная лепнина XIX века, мраморные колонны и сохранен деревянный сводчатый потолок.
В здании установили лифты и подъемники для маломобильных граждан, а также качественную систему вентиляции и кондиционирования. Открытие здания театра "Геликон-опера" планируется отпраздновать осенью премьерой оперы Н.А. Римского-Корсакова "Садко".
Напомним, после реконструкции в театре "Геликон-опера" появится оборудование для создания спецэффектов во время спектаклей. "Уникальностью нового зала театра станет техника передачи звука, не имеющая аналогов в мировой практике", – отметил глава департамента Андрей Бочкарев.
В фойе театра строители также обустроят стеклянный пол, под которым зрители смогут увидеть артефакты – камни, взятые около дома Моцарта в Зальцбурге и Чайковского в Клину и из театра, построенного композитором Вагнером в Байройте.
