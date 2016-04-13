Форма поиска по сайту

13 апреля 2016, 14:28

Общество

Мострансавто запустит бесплатные автобусы в связи с реконструкцией станции Яуза

В связи с реконструкцией станции Яуза запустят бесплатные автобусы

Мострансавто запустит бесплатные компенсационные автобусы большой вместимости, сообщает пресс-служба компании. Автобусы пустят в связи с реконструкцией железнодорожной платформы Яуза с 14 апреля.

Автобусы будут курсировать с 6:00 до 14:30 по маршруту Платформа Маленковская – платформа Яуза и обратно без промежуточных остановок с интервалом в 15 минут, и с 14:30 до 23:00 по маршруту Платформа Яуза – платформа Северянин и обратно с интервалом в 30 минут также без остановок. Обслуживать маршруты будут Химкинский и Королевский филиалы Мострансавто.

Планируется запустить четыре автобуса. Если пассажиров будет больше, количество автобусов увеличат. Компенсационные перевозки продлятся до завершения ремонта платформы.

Напомним, работы на платформе Яуза пройдут с 14 апреля по 29 июля. Здесь заменят все несущие конструктивные элементы, от которых зависит безопасность пассажиров: фундаменты и плиты перекрытия платформ, а также их покрытия. Кроме того, будут нанесены полосы безопасности из тактильной плитки для слабовидящих, а также установлено светодиодное освещение нового поколения.

Для удобства пассажиров на период реконструкции семь поездов сделают дополнительную остановку на платформе Маленковская.

реконструкция наземный транспорт автобусы городской транспорт компенсационные маршруты Мострансавто

