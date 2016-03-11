Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2016, 09:34

Общество

Одно из зданий типографии "Молодой гвардии" переделают в ФОК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Одно из зданий производственного комплекса "Молодая гвардия" на Новодмитровской улице переделают под физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для сотрудников, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о реконструкции было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которое 10 марта провел Сергей Собянин.

Площадь существующего комплекса зданий составляет 46,5 тысячи квадратных метров, более половины которого и будет занимать ФОК. Инвестор намерен выполнить внутреннюю перепланировку и переоборудование помещений без изменения внешних габаритов здания, но за счет этого общая площадь увеличится на 3 тысячи квадратных метров.

реконструкция типография Молодая гвардия строительство и реконструкция ФОК

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика