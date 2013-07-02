Архитекторы обсудят реконструкцию усадьбы "Мамоново" в "Сколково"

Судьбу памятников культуры в "Сколково" обсудят в союзе архитекторов

Власти обеспокоены судьбой исторических объектов на территории "Сколково". После присвоения охранного статуса, старинные усадьбы нуждаются в реконструкции. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Были проблемы с приездом экспертов. Но после того как территория стала принадлежать Москве, приняли решение, что подобные объекты должны получать охранную грамоту, в которой четко расписаны правила содержания памятника архитектуры", – сообщил Герасимов.

Напомним, более года назад, благодаря активному участию Совета по наследию Союза архитекторов, были выявлены признаки объектов культурного наследия на территории иннограда "Сколково".

На данный момент статус культурного наследия присвоен усадьбе "Мамоново" рубежа XIX-начала XX века, с каскадным трехсотметровым парком. Также будет изучаться вопрос дворца Меньшикова XVIII века, которому приписывают найденные остатки фундамента.

Во вторник в Союзе архитекторов России состоится пресс-конференция, на которой будут рассмотрены вопросы состояния археологических объектов на территории Иновационного центра "Сколково".