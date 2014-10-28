ФАС возбудила дело против "Мегафона" за рекламу планшета

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Мегафона" по подозрению в нарушении рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о роликах с рекламой планшета "Мегафон Логин", которые транслируются на федеральных каналах с августа 2014 года. В ФАС считают, что данная реклама вводит потребителей в заблуждение.

В частности, указанная в рекламе стоимость планшета не совпадает с фактической ценой приобретения устройства в рознице. Антимонопольному ведомству удалось установить, что планшет невозможно купить без предоплаченного контракта.

"Реклама формирует впечатление о выгодности покупки планшета по сниженной цене и его доступности для потребителей с любым уровнем достатка", - говорится в сообщении. Кроме того, эта реклама стимулирует несовершеннолетних убедить родителей купить планшет по указанной цене, так как созданный в ролике образ школьника "может быть воспринят как своеобразная модель поведения".

Ведомство напоминает, что закон "О рекламе" запрещает побуждать несовершеннолетних к убеждению родителей приобрести рекламируемый товар.

Напомним, в сентябре московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовало столичную аптеку на 100 тысяч рублей за рекламу лекарств в газете.

Компания "Аптека-А.В.Е." разместила объявление, рекламирующее сеть "ГорЗдрав". В рекламе был выделен ряд продаваемых лекарств, которые отпускаются исключительно по рецепту врача. Часть цен на препараты, представленные в объявлении, не соответствовала в действительности.

Информации о том, что цены в конкретных аптеках сети могут отличаться от заявленных, в рекламе не было. Не сообщал рекламодатель и о том, что стоимость препаратов необходимо уточнять по телефону.