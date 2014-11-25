Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2014, 07:22

Экономика

Мегафон оштрафуют за недостоверную рекламу

Фото: ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Мегафона" по подозрению в нарушении рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о тарифе Мегафона "Все включено S". Реклама данного тарифа признана недостоверной, поскольку несмотря на формальное наличие в ней информации об условиях стоимости тарифа, форма предоставления этих сведений такова, что они не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют.

В ФАС считают, что данная реклама вводит потребителей в заблуждение.

Так, оператор не указал крупным шрифтом условия предоставления услуги, влияющие на конечную стоимость тарифа. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Сайты по теме


реклама ФАС следствие мегафон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика