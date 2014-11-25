Мегафон оштрафуют за недостоверную рекламу

Фото: ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Мегафона" по подозрению в нарушении рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о тарифе Мегафона "Все включено S". Реклама данного тарифа признана недостоверной, поскольку несмотря на формальное наличие в ней информации об условиях стоимости тарифа, форма предоставления этих сведений такова, что они не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют.

В ФАС считают, что данная реклама вводит потребителей в заблуждение.

Так, оператор не указал крупным шрифтом условия предоставления услуги, влияющие на конечную стоимость тарифа. За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.