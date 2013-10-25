Ами Хасан поделился секретами успеха в рекламном бизнесе

Ami Hasan рассказал о тяжелых временах в рекламном бизнесе

На фестивале рекламы Red Apple в центре Digital October перед участниками выступил председатель жюри и основатель рекламного агентства Hasan & Partners Ами Хасан. Он рассказал, как добиться успеха в рекламном бизнесе. Выступление транслировало сетевое издание М24.ru.

СМИ об Ами Хасане

Ами Хасан родился и вырос в Финляндии. Окончив школу, он отправился учиться на архитектора в Австрию и в течение четырех лет работал по специальности. В рекламу, по его словам, он попал случайно.

"Друзья попросили меня принять участие в паре проектов, вероятно, потому что я умел рисовать. Когда я впервые решил связать свою деятельность с рекламным бизнесом, я обратился в 25 агентств. К счастью, первым местом работы стало хорошее небольшое агентство, где я многому научился. Я получил свою первую награду уже в следующем году. Реклама полностью отвечала моим ожиданиям и нравилась мне больше, чем архитектура, в которой проект может длиться десятилетие. Мне хотелось думать, что, если я допущу ошибку, она будет длиться всего 30 секунд, пока идет рекламный ролик. Если бы я совершил промах в области архитектуры, то пришлось бы страдать нескольким поколениям", - рассказал Ами Хасан в интервью AdIndex.ru.

Впервые Хасан стал партнером еще в 80-е, получив долю в финском Sandqvist&Partners. Уже через несколько лет он открыл агентство Alakiri/Hasan/Partners, ставшее довольно успешным и завоевавшее множество наград.

Следующим агентством стало Hasan&Partners. С момента основания в 1991 году к настоящему времени оно стало одной из крупнейших агентств Скандинавии. В 2013 году ее признали агентством года в Финляндии. Hasan&Partners является многократным призером престижных международных конкурсов. В его копилке награды Cannes Lions, Clio, Eurobest, Epica, Cresta и др. Среди клиентов компании - Nokia, Ikеа, TeliaSonera, H&M, Fazer, Arla, Kone и Wärtsilä.

Сейчас Ами Хасан - один из самых успешных и талантливых людей мирового рекламного рынка, который за свою почти 25-летнюю карьеру успел поработать в должностях копирайтера, аккаунт-директора, арт-директора, креативного директора, исполнительного директора и председателя правления. География его работы также довольно широкая: США, Швеция, Финляндия, Россия. Кроме того, он преподает в нескольких университетах и выступает на различных мероприятиях в европейских странах, а также в Японии и США.

Ами Хасан неоднократно был членом жюри фестивалей Cannes International Advertising Festival, Clio, the Cup of Intercontinental Advertising, Cresta. Статус председателя для него тоже не в новинку: он выступал в роли председателя Golden Drum в 2007 году и Golden Hammer в 2012 году. В этом году Ами Хасан возглавил международное жюри фестиваля рекламы Red Apple.

О фестивале рекламы Red Apple

Московский Международный Фестиваль Рекламы и Маркетинга Red Apple - единственное в России мероприятие международного уровня в индустрии рекламных и маркетинговых коммуникаций. Ежегодно в нем принимает участие более 5 тыс. человек из 30 стран мира.

История фестиваля начинается с конкурса рекламных роликов, прошедшего в 1992 году в рамках I учредительного съезда Фонда поддержки рекламопроизводителей. Собственно фестивалем стал называться четвертый конкурс, прошедший в ноябре 1994 года, а спустя год он получил статус международного. Постепенно к участию в фестивале присоединились рекламисты, представляющие не только ближнее зарубежье, но и Восточную и Западную Европу. Увеличилось количество конкурсов. Новинками VII Фестиваля стали "Конкурс молодых креаторов", взятый из опыта Каннского фестиваля рекламы Cannes Lions.

В юбилейный десятый год впервые в рамках самого авторитетного рекламного форума страны состоялась Российская рекламная конференция. Своеобразным итогом десятилетней истории и фестиваля, и отечественного рекламного рынка стала презентация в рамках ММФР "Красной книги российской рекламы".



6 лет назад фестиваль получил название Red Apple. В 2009 году он трансформировался в Московский международный фестиваль рекламы и маркетинга, а в 2010 году вышел на новый формат: все номинации социальной рекламы стали частью Московского фестиваля социальной рекламы, а все конкурсы в области интернет – частью фестиваля интерактивной рекламы Red Apple MIXX. В 2011 году президентом фестиваля стала Элла Стюарт, председатель совета директоров и главный управляющий директор BBDO Russia Group.

В этом году за право быть лучшим в индустрии боролись более 270 агентств. На суд жюри, состоящего из лучших представителей рекламной индустрии США, Франции, Финляндии, Англии, Румынии, Чехии, Казахстана, Австрии, Нидерландов и Германии, было представлено 1242 проекта. Главную награду - гран-при - фестиваля Red apple 2013 завоевали сразу две работы: "Экстремистская конституция" агентства Red Pepper (Россия) и Absolut unique производства Family Business Sweden (Швеция). Агентством года, занявшим наибольшее количество наград фестиваля, признано BBDO Russia Group.

Термины, упоминавшиеся в лекции

Реклама - ответвление массовой коммуникации, в русле которого производится оплаченное известным спонсором распространение неперсонализированной информации с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. Согласно Уильяму Уэллсу, реклама выполняет 7 основных функций: создает осведомленность о товарах и брендах, формирует имидж бренда, информирует о товаре и бренде, убеждает людей, создает стимулы к совершению действий, обеспечивает напоминание, подкрепляет прошлый опыт покупок.

Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления ценностей покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей. Обычно содержание маркетинга отождествляют со сбытом и его стимулированием, рекламой. Однако фактически сбыт является одной из функций маркетинга и часто не самой существенной. Если фирма хорошо поработала над такими разделами маркетинга, как выявление потребительских нужд, разработка подходящих товаров и установление на них соответствующей цены, налаживание системы распределения и эффективного стимулирования, то такие товары уже не будут иметь проблем со сбытом, если только фирма не действует на высококонкурентном рынке

Копирайтер - автор и специалист по созданию рекламных слоганов и текстов.