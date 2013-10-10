Сувенирные и рекламные банкноты могут попасть под запрет

Калужские депутаты намерены запретить сувенирные деньги

Законодательное собрание Калужской области выступило с инициативой запрета рекламных и сувенирных банкнот, внешне похожих на российские рубли. Зачастую подделки сложно отличить от настоящих купюр, чем и пользуются мошенники. Известны случаи, когда "липовые" деньги поступали в банковские учреждения вместе с подлинными банкнотами.

Законопроект предусматривает квалификацию изготовления подобных бумаг как правонарушение административного уровня, караемое штрафом с конфискацией. Размер штрафа составит 3-4 тысячи рублей для рядовых граждан, 10-40 тысяч рублей – для должностных лиц и 30-200 тысяч рублей для юридических. Производителю подделок может грозить уголовная ответственность, сообщает телеканала "Москва 24".

Добавим, что именно в Калужской области в последнее время участились случаи, когда сувенирные деньги пытались выдать за настоящие. Поэтому местные депутаты приняли решение направить законопроект о запрете фиктивных банкнот в Госдуму.

По словам депутата заксобрания Калужской области Эдуарда Малахова, рекламные и сувенирные банкноты по размеру должны быть меньше или больше настоящих. Печать следует производить лишь на одной стороне купюры.



В Центробанке России предложение поддержали. Представитель учреждения подчеркнул, что чаще всего на удочку мошенников попадают пожилые люди, которые не могут разглядеть на купюре надпись мелким шрифтом "не является платежным средством".

Кстати, во всех странах Европы, Канаде и Америке уже давно существуют запреты на воспроизведение двухсторонних банкнот в масштабах, близких к оригиналу.