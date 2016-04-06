В Подмосковье может появиться "авиареклама"

Фото: ТАСС/Sports Inc

В Подмосковье может появиться реклама на баннерах, которые буксирует самолет. Главное управление по информационной политике Московской области рассмотрит заявку на размещение такой рекламы, если будут соблюдены все правила использования воздушного пространства, рассказал m24.ru глава ведомства Рубен Оганесов.

"В большей степени, этот вопрос касается правил использования воздушного пространства. Поэтому если эти правила соблюдены, мы можем рассмотреть заявки на размещение такого вида рекламы, когда они поступят", – сказал Оганесов.

Глава регионального управления по информационной политике добавил, что в Московской области нет запрета на использование подобного вида наружной рекламы.

Стратег рекламного агентства Leo Burnett Moscow Александр Попков отмечает, что есть более эффективные способы рекламы, однако аэро-баннеры могут быть востребованы за счет своей эксклюзивности. "Думаю, можно найти бренд, которому в определенной ситуации подобный ход пригодится. Само действо нестандартное, что хорошо. Тут вопрос уже конкретного бренда и конкретной задачи", – подчеркнул он.

При этом эксперт обращает внимание на то, что такая реклама может быть популярна для каких-либо разовых акций, но массового использования в ближайшее время не получит.

"В современных реалиях Москвы и Подмосковья реклама на самолетах чаще всего неэффективна. Воздушное пространство над Москвой для негосударственной авиации закрыто. В Подмосковье географические зоны, где полеты малой авиации разрешены, не имеют достаточной концентрации людей. Прибавьте сюда необходимость постоянного запрашивания разрешения на полеты и периодически возникающие споры в Росавиации", – пояснил Попков.

Такой вид рекламы очень популярен в США, а также широко используется в ряде западных стран, в том числе на курортах Кипра, Испании и Греции. В России же аэро-баннеры пока не получили широкого распространения. В основном, самолеты, вертолеты и другие малые летательные аппараты буксируют не рекламные плакаты, а транспаранты или флаги во время праздничных демонстраций.

Запрет на полеты над Москвой был введен еще во времена СССР в целях безопасности государственных объектов, расположенных в столице. Он действует и по сей день: воздушным судам запрещено влетать внутрь границ МКАДа. Исключение предусмотрено для вертолетов экстренных служб и первых лиц государства. Однако коридор и время должны согласовываться Федеральной службой охраны (ФСО). Не раз уже поднимался вопрос об открытии воздушного пространства над Москвой и создание авиамаршрута от бизнес-центра "Москва-Сити" на северо-запад до МКАДа, а оттуда – во все аэропорты региона. Отмечалось также, что это поспособствует развитию сервиса воздушного такси . Однако по соображениям безопасности инициатива не получила одобрения. При этом полеты гражданской авиации над территорией Московской области разрешены, и в регионе идет развитие воздушного транспорта. Всего там действуют 60 вертолетных площадок. На них можно заказать воздушную экскурсию, аэротакси, а также деловой вылет в другой город. В Московской области эксплуатируются 255 вертолетов, выполняющих 1700 вылетов в год. Во Внуково завершается строительство вертодрома, который сможет обслуживать и размещать одновременно более 250 воздушных судов. А до конца лета в Реутове может появиться крупнейший в регионе вертолетный комплекс.



Вице-президент Профсоюза летного состава России Альфред Малиновский считает, что с технической точки зрения, организация полетов с рекламными баннерами не представляет особых сложностей."Для этого отлично подойдут самолеты малой авиации. Еще со времен СССР летчики поднимали в небо транспаранты – во время парадов, например. Так что здесь нет ничего нового. Чтобы надпись была читаема, лететь нужно на малой высоте, примерно в 50 метрах над землей. И нужно лететь очень медленно, чтобы рекламную конструкцию не оторвало. Это очень простое задание для пилота, а горючего при таком темпе хватает, в среднем, на 5 часов полета", – пояснил он.

Эксперт добавил также, что радиус разворота у малых самолетов составляет порядка 500-700 метров, то есть маршрут можно проложить над несколькими районами, а не над всем городом.

Президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Александр Ружинский отмечает, что у аэро-баннеров есть неплохие перспективы. "Рекламодатели давно поглядывают на небо – ведь это единственное место, где рекламы пока нет. Несколько лет назад появлялись проекты рекламных дирижаблей: многие застройщики в Москве и Санкт-Петербурге хотели установить такие аэростаты над своими объектами. Ни один из тех проектов пока не был согласован, однако в целом интерес к такому виду рекламы сохраняется", – подчеркнул он.

Эксперт добавил также, что нет смысла летать над МКАДом – ставку нужно делать на крупные города Московской области. Например, Красногорск, Химки или Мытищи.

В Москве активно развиваются необычные рекламные технологии. В ближайшее время в столице появятся шесть 3D-видеороликов с презентацией фестивалей и крупных городских мероприятий. Таких как "Московская весна", "Времена эпохи", "Русское поле", "Формула Е", "Пасхальный дар", Чемпионат мира по футболу 2018 года. Их нанесут на интерактивную карту Москвы, которая появилась в феврале этого года. Видеоролики можно будет посмотреть через 3D-очки или экран смартфона. Интерактивная карта с 3D-роликами будет размещаться на туристических выставках и на самих фестивалях.

Помимо этого, реклама возвращается в столичное метро. После того, как в метрополитене появится новый подрядчик, рекламные плакаты начнут размещать на эскалаторных щитах, стикерах в вагонах, световых щитах, флагах в переходах. Пока же в метрополитене используется только звуковая реклама на эскалаторах. Там же планируется устанавливать "видеостены" - большие ЖК-мониторы, на которых будут транслироваться промо-ролики.