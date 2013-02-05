Египет попытается привлечь московских туристов рекламой

В Москве развернут маркетинговую кампанию в пользу отдыха в Египте

Популярность отдыха в Египте в столице собираются увеличить за счет рекламы. Российские туроператоры вместе с египетским правительством проведут серьезную маркетинговую кампанию.

Падение интереса россиян к Египту связано в революционными событиями в стране, поток туристов сократился на 30%. Маркетинговая кампания должна привлечь туристов к пирамидам, пескам и Красному морю. Стоимость всей рекламы - в том числе и на телевидении - в общей сложности составит около 50 миллионов рублей.

Отметим, что в конце января Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Египте россиянам не выезжать за пределы курортных зон. За день до этого президент Египта Мухаммед Мурси ввел чрезвычайное положение и комендантский час в трех провинциях страны - Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии. Чрезвычайное положение введено сроком на месяц.

Беспорядки в стране начались в связи с годовщиной революции в стране - демонстранты обвиняют новые власти Египта в предательстве идеалов революции и требуют отставки Мурси.