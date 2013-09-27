Москва заняла 5-е место в мировом рейтинге честных городов

Москва заняла пятое место в рейтинге самых честных городов

Столица России заняла почетное пятое место в рейтинге самых честных городов мира. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Тест на честность прошли жители 16 городов мира. Он заключался в том, что в людном месте оставляли бумажник, в котором содержались семейные фотографии, контактная информация и 30 фунтов стерлингов (около 1,5 тысячи рублей).

Самыми честными оказались жители столицы Финляндии – они вернули 11 из 12 кошельков, в индийском Мумбаи возвратили 9 портмоне, хотя для этого города сумма в 30 фунтов очень велика. Жители Будапешта и Нью-Йорка – 8 кошельков. В Москве кошельки вернули в 7 случаях.

В Варшаве, Лондоне и Берлине вернули по 5 портмоне. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Мадриде и Лиссабоне. Здесь возвратили 1 и 2 кошелька соответственно.