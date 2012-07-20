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Москва 24

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20 июля 2012, 12:22

Москва опустилась в рейтинге прозрачности рынков недвижимости

рейтинги исследования

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва заняла 37-ю строчку мирового рейтинга прозрачности рынков недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании Jones Lang LaSalle.

Столица опустилась в рейтинге - два года назад она была на 31-м месте, отмечается в материале.

Эта тенденция характерна для всех российских городов. Так, Санкт-Петербург опустился на девять позиций. Он занимает 44-ую строчку рейтинга, а два года назад был на 35-м месте.

Рынок российских региональных городов находится на 54-й позиции, в 2010 году он занимал 44 место.

В исследовании подчеркивается, что ослабление позиций России в рейтинге объясняется не ухудшением ситуации в стране, а повышением прозрачности некоторых развивающихся рынков.

В целом российский рынок находится в группе «средней прозрачности».

Самым прозрачным рынком недвижимости в 2012 году стали США, Великобритания и Австралии.

Белоруссия попала в список стран с наиболее непрозрачными рынками недвижимости вместе с Суданом, Нигерией, Пакистан, Ирак, Монголией и другими странами.

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