19 ноября 2013, 10:44

Происшествия

МВД проводит масштабный рейд на рынке "Садовод"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция проводит масштабную проверку на рынке "Садовод", расположенном на МКАД.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка МВД, мероприятия проходят в рамках операции "Заслон-2". Основная задача операции - пресечение фактов нелегальной миграции, а также незаконного оборота наркотиков и оружия.

Напомним, проверки рынка начались в конце октября 2013 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов нашли там контрафактную продукцию, задержаны около тысячи человек.

Сам же "Садовод" планируется перестроить, а 26 некапитальных рынков на территории Москвы снесут.

