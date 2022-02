Популярный торрент-трекер The Pirate Bay ушел в оффлайн после рейда полиции

Эмблема The Pirate Bay

Известный торрент-трекер The Pirate Bay перестал работать после рейда полиции. Полицейские арестовали серверы, компьютеры и другое оборудование в одном из дата-центров в пригороде Стокгольма, сообщает Torrent Freak.

Инцидент произошел утром 9 декабря, и до сих пор от создателей сайта не поступало официальных заявлений. В оффлайн ушли сайты The Pirate Bay, Eztv, Zoink, Torrage, Suprbay, Bayimg и Pastebay. Сайт был полностью отключен впервые за семь лет. При этом The Verge сообщает, что The Pirate Bay работает на новом коста-риканском адресе thepiratebay.cr.

В шведской полиции отметили, что операция была связана с делом о нарушении авторских прав. Полицейские утверждают, что арестованных нет, но, по данным Torrent Freak, под стражу был взят как минимум один человек.

Стоит отметить, что в последние несколько лет все основные операции торрент-трекера постепенно были перенесены с центральных серверов в "облако", где одновременно работала 21 виртуальная машина. Однако даже такая система защиты не помогла The Pirate Bay.

Напомним, недавно в Таиланде задержали одного из основателей Pirate Bay Ханса Нея. Он скрывался от правосудия пять лет – в 2009 году Ней покинул Швецию.

Ранее датский суд приговорил одного из создателей Pirate Bay Готфрида Свартхольма Варга к 3,5 годам заключения и депортации на родину.

Документальный фильм об основателях The Pirate Bay

