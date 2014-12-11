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11 декабря 2014, 11:11

Популярный торрент-трекер The Pirate Bay ушел в оффлайн после рейда полиции

рейды оффлайн торрент-трекеры The Pirate Bay

Эмблема The Pirate Bay

Известный торрент-трекер The Pirate Bay перестал работать после рейда полиции. Полицейские арестовали серверы, компьютеры и другое оборудование в одном из дата-центров в пригороде Стокгольма, сообщает Torrent Freak.

Инцидент произошел утром 9 декабря, и до сих пор от создателей сайта не поступало официальных заявлений. В оффлайн ушли сайты The Pirate Bay, Eztv, Zoink, Torrage, Suprbay, Bayimg и Pastebay. Сайт был полностью отключен впервые за семь лет. При этом The Verge сообщает, что The Pirate Bay работает на новом коста-риканском адресе thepiratebay.cr.

В шведской полиции отметили, что операция была связана с делом о нарушении авторских прав. Полицейские утверждают, что арестованных нет, но, по данным Torrent Freak, под стражу был взят как минимум один человек.

Стоит отметить, что в последние несколько лет все основные операции торрент-трекера постепенно были перенесены с центральных серверов в "облако", где одновременно работала 21 виртуальная машина. Однако даже такая система защиты не помогла The Pirate Bay.

Напомним, недавно в Таиланде задержали одного из основателей Pirate Bay Ханса Нея. Он скрывался от правосудия пять лет – в 2009 году Ней покинул Швецию.

Ранее датский суд приговорил одного из создателей Pirate Bay Готфрида Свартхольма Варга к 3,5 годам заключения и депортации на родину.

Документальный фильм об основателях The Pirate Bay

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Торрент-трекер The Pirate Bay был основан в 2003 году и входит в сотню самых посещаемых сайтов планеты. Судебный процесс над основателями файлообменника проходил в 2009 году. Всего по делу Pirate Bay были осуждены четыре человека.

Изначально суд назначил им по году тюрьмы и обязал заплатить 32 миллиона крон (4,8 миллиона долларов), но позже сроки заключения были уменьшены, а штраф вырос до 48 миллионов крон.

С 2010 года хостинг для трекера предоставляла Пиратская партия Швеции. К апрелю 2011 года там было зарегистрировано более пяти миллионов пользователей.

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