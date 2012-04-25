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ПДД

25 апреля 2012, 13:12

Москвичи будут оформлять ДТП без участия ГИБДД

регистрация Европротокол авария пдд

В Москве в скором времени начнется эксперимент по оформлению ДТП без участия сотрудников ГИБДД, сообщает РИА Новости.

"Коренное, принципиальное решение, которое освободит крупные города от пробок - это исключение ГАИ из оформления ДТП в том случае, если не было жертв, если это мелкая авария - пострадало "железо"... Более того, это предложение нашло понимание, и есть поручение первого вице-премьера Шувалова Игоря Ивановича, по поводу того, чтобы внедрить этот новый алгоритм в качестве эксперимента в четырех регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях", - заявил Вячеслав Лысаков, первый зампред думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Он уточнил, что в данный момент завершается согласование порядка проведения эксперимента с сотрудниками Госавтоинспекции, затем документы будут представлены в правительство для окончательного согласования. "Все должно быть корректно, решено в правовом поле. Надо еще прописать алгоритм оформления этих ДТП, как это все фиксировать", - отметил чиновник.

Напомним, что с марта 2009 года на территории РФ действует Европротокол, согласно которому участники ДТП, в случае если нанесенный ущерб не превышает 25 тысяч рублей и никто в результате инцидента не получил травм, имеют право сами оформить аварию. Тем не менее, у российских автолюбителей эта возможность не пользуется большой популярностью – многие боятся допустить ошибку при оформлении документов и остаться без страховых выплат.

По мнению Лысакова, оформление мелких ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД - это "единственный способ избежать пробок - через 10-15 минут люди убрали машины и дороги свободны".

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