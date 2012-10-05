Как зарегистрироваться по месту жительства

Регистрация гражданина по месту жительства осуществляется в течение 3-х дней со дня поступления документов в орган регистрационного учета. Зарегистрироваться по месту жительства могут только российские граждане.

Услуга предоставляется бесплатно. Для того чтобы зарегистрироваться по месту жительства, необходимо написать заявление и предоставить пакет необходимых документов, а именно:

- Документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение.

Это может быть заявление лица, предоставившего жилое помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его заверенная копия, подтверждающие наличие жилплощади.

- Документ, удостоверяющий личность.

- Адресной листок убытия.

Предоставляется при снятии с регистрационного учета по месту жительства до прибытия к новому месту жительства. Выдается уполномоченным органом по прежнему месту жительства.

- Заявление о регистрации по месту жительства.

- Адресный листок прибытия.

- Листок статистического учета прибытия.

Заявление на регистрацию можно подать на Едином сайте государственных услуг, либо в Органах регистрационного учета.