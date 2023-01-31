Юрист рассказал, что грозит устроившей в туалетах Железноводска "бордели" молодежи

В курортном городе Железноводске в Ставропольском крае местные власти обвинили молодежь в превращении уличных туалетов одного из парков в "модульные бордели". Отмечается, что кабинки уборных бывают подолгу заперты и там постоянно бросают средства контрацепции. Местные власти даже рассматривают вариант закрыть туалеты. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить нарушителям общественного порядка.
"Когда проснется совесть?"
Глава города Железноводска в Ставропольском крае Евгений Бакулин в своем телеграм-канале рассказал о проблеме, с которой столкнулись коммунальщики в Курортном парке на Аллее любви при уборке туалетов. По его словам, кабинки там постоянно закрыты.
"Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", – написал мэр города.
Глава Железноводска подчеркнул, что прибегать к крайним мерам и закрывать туалеты не хочет, поскольку кабинки в общественном пространстве нужны. "Но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так", – заключил Бакулин.
В комментариях под постом мэра города разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи назвали закрытие общественных туалетов на Аллее любви излишней мерой. "Перебор – это закрывать туалеты для всех, потому что там гипотетически кто-то сексом может заниматься", – написал один комментатор.
Другие же предлагают действовать решительно: вводить штрафы, устанавливать камеры видеонаблюдения или сделать вход платным.
По словам подписчиков, в целом эта проблема не новая. Место и до установки туалетных кабинок пользовалось определенной популярностью. "Еще до реконструкции молодежь решала свои сексуальные проблемы в лесу за западным бюветом (павильоном. – Прим. ред.). Это было системой, и когда стаивал снег, то в местах, где заезжали автомобили в лес, появлялись горы резиновых изделий и салфеток", – написала еще одна пользовательница.
Оплатить хулиганство
Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 отметил, что подобные нарушения общественного порядка, в том числе секс в туалетах, расценивается как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф, если кто-то стал свидетелем действий.
Эксперт предупредил, что за занятия сексом в местах, которые посещают дети, теоретически может грозить и уголовная ответственность. По словам Воробьева, такое поведение относится к развратным действиям сексуального характера.
Ранее в Госдуме предложили жестче наказывать россиян за целенаправленную демонстрацию наготы и действия сексуального характера на публике. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. По его мнению, такое поведение негативно влияет на общественную нравственность и мораль. Все это приводит к снижению в стране культурного уровня и взаимоуважения, подчеркнул Милонов.
Парламентарий обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве. По задумке депутата, он должен предусматривать больший штраф именно за действия сексуального характера в публичном пространстве и ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы.