Юрист рассказал, что грозит устроившей в туалетах Железноводска "бордели" молодежи

В курортном городе Железноводске в Ставропольском крае местные власти обвинили молодежь в превращении уличных туалетов одного из парков в "модульные бордели". Отмечается, что кабинки уборных бывают подолгу заперты и там постоянно бросают средства контрацепции. Местные власти даже рассматривают вариант закрыть туалеты. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить нарушителям общественного порядка.



"Когда проснется совесть?"

Глава города Железноводска в Ставропольском крае Евгений Бакулин в своем телеграм-канале рассказал о проблеме, с которой столкнулись коммунальщики в Курортном парке на Аллее любви при уборке туалетов. По его словам, кабинки там постоянно закрыты.

"Оказывается, наша молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там акты любви, а после себя оставлять предметы контрацепции", – написал мэр города.





Евгений Бакулин мэр Железноводска Конечно, я понимаю, название говорит само за себя, но я все жду, когда же проснется совесть?! Они были построены не как модульные бордели для уединений, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких.

Глава Железноводска подчеркнул, что прибегать к крайним мерам и закрывать туалеты не хочет, поскольку кабинки в общественном пространстве нужны. "Но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так", – заключил Бакулин.

В комментариях под постом мэра города разгорелась дискуссия. Некоторые пользователи назвали закрытие общественных туалетов на Аллее любви излишней мерой. "Перебор – это закрывать туалеты для всех, потому что там гипотетически кто-то сексом может заниматься", – написал один комментатор.

Другие же предлагают действовать решительно: вводить штрафы, устанавливать камеры видеонаблюдения или сделать вход платным.





из комментария под постом мэра Железноводска Сделайте туалеты платными, если люди совсем уже совесть потеряли. И, может, стоит на ночь их закрывать. Жаль, если до весны не достоят с такими персонажами.

По словам подписчиков, в целом эта проблема не новая. Место и до установки туалетных кабинок пользовалось определенной популярностью. "Еще до реконструкции молодежь решала свои сексуальные проблемы в лесу за западным бюветом (павильоном. – Прим. ред.). Это было системой, и когда стаивал снег, то в местах, где заезжали автомобили в лес, появлялись горы резиновых изделий и салфеток", – написала еще одна пользовательница.



Оплатить хулиганство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 отметил, что подобные нарушения общественного порядка, в том числе секс в туалетах, расценивается как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф, если кто-то стал свидетелем действий.





Василий Воробьев юрист Штраф от 500 до 1 000 рублей может быть. Если же люди занимаются этим в месте, где никто не видит, тогда никакого состава правонарушения нет. У нас нет запрета на подобные действия.

Эксперт предупредил, что за занятия сексом в местах, которые посещают дети, теоретически может грозить и уголовная ответственность. По словам Воробьева, такое поведение относится к развратным действиям сексуального характера.

Ранее в Госдуме предложили жестче наказывать россиян за целенаправленную демонстрацию наготы и действия сексуального характера на публике. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. По его мнению, такое поведение негативно влияет на общественную нравственность и мораль. Все это приводит к снижению в стране культурного уровня и взаимоуважения, подчеркнул Милонов.

Парламентарий обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве. По задумке депутата, он должен предусматривать больший штраф именно за действия сексуального характера в публичном пространстве и ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы.

