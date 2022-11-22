Похожую на секс-игрушку скульптуру демонтировали в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

В станице Северской Краснодарского края демонтировали скульптуру, которая похожа на секс-игрушку. Об этом сообщает "Подъем".

Глава сельского поселения Алексей Анашкин рассказал, что подрядчик установил скульптуру не в том виде, который был предусмотрен проектом. По его словам, на объекте есть вмятины, "как будто кто-то молотком по ней постучал".

При этом Анашкин пообещал вернуть скульптуру через месяц в "идеальном виде".

Вместе с тем глава поселения удивился сравнениям "Капли" с игрушкой для взрослых. Он пояснил, что подрядчик установил много объектов, однако почему-то вопросы возникли именно к этой скульптуре.

"Извините меня, может, у нас люди теперь совсем о другом в этой жизни уже думают? У нас совсем с другим ассоциируется. Наши жители, я сам спрашивал у людей в парке, прекрасно понимают, о чем это. И нас благодарят", – подчеркнул Анашкин.

Ранее жители Красноярска заметили фотошоп в публикации администрации города. В частности, жителям показалась нереалистичной кошка, которая сидела на новой остановке с фотографии, которую выложила мэрия. В администрации добавили, что сибирской кошке Лиле "стильные и удобные остановки понравились". В мэрии затем подтвердили информацию о фотошопе, добавив, что это было сделано для привлечения внимания.



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