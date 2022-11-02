Жители Вологодской области остались недовольны ремонтом моста за 17 млн

Фото: телеграм-канал "Вологодская область (ВО)"

В одном из районов Вологодской области жители остались недовольны реконструкцией моста, сообщает РЕН ТВ.

Стоимость ремонта составила 17 миллионов рублей, однако подъездной путь к мосту остался с ямами и лужами. В местной администрации сообщили, что ремонт подъездного пути не требовался, а в настоящее время это невозможно исправить, так как асфальтный завод приостановил работу на зимний период.

Как отмечает телеканал, жители в Вологодской области в социальных сетях шутят, что денег из бюджета хватило только на красную ленточку и воздушные шары.

В мае сообщалось, что на трассе Михайловка – Турий рог в Приморском крае обрушился автомобильный мост. В результате инцидента никто не пострадал. По факту обрушения моста местная прокуратура организовала проверку.



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