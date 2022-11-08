Жители Красноярска увидели фотошоп в публикации администрации города о новых остановках

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Красноярцы заподозрили фотошоп в публикации администрации города. Мэрия выложила пост с фотографией кошки, которая показалась пользователям нереалистичной.

В публикации администрации региона сообщалось о новых современных остановках, которые оборудовали информационным табло, розетками, а также кнопкой вызова экстренных служб и Wi-Fi.

"Судя по фото, на них очень удобно не только сидеть, но и лежать в ожидании автобуса. Сибирской кошечке Лиле стильные и удобные остановки понравились", – говорится в посте.

Однако некоторым пользователям показалось, что данные снимки были обработаны в какой-то программе. Так, несколько горожан указали на то, что животное на фото является полупрозрачным, другие же заявили о настоящем фотошопе.

Также некоторые пользователи выразили надежду, что другие вопросы жизни региона не будут решаться с использованием фотомонтажа.

Позднее в РИА Новости со ссылкой на департамент горхозяйства сообщили, что такой шаг был использован, чтобы привлечь внимание.

"Это фотошоп. Таким образом мы хотели привлечь внимание. Котики прекрасно привлекают внимание. Никто и не предполагал, что это примут за чистую монету", – отмечается в сообщении.

Ранее житель Соединенных Штатов сфотографировал своих собак и создал оптическую иллюзию. Благодаря полученному эффекту казалось, что у двух собак один рот.

Мужчина выложил данный снимок на портал Reddit, чем вызвал дискуссию у комментаторов. Пользователи соцсети заявили, что это фотошоп, тест на IQ или герой видеоигры.

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