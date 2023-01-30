Юрист рассказала, что грозит избившей незрячую женщину в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 января местная жительница избила незрячую женщину на остановке за то, что та якобы задела ее ребенка тростью. Пострадавшая получила травму головы. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о побоях. Рассказываем, какое наказание ей может грозить.



"Вот тебе, чтобы ты запомнила"

В пятницу, 27 января, между двумя петербурженками разгорелся конфликт у дома 39 по Тихорецкому проспекту на остановке общественного транспорта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Одна из участниц, 58-летняя женщина с ограниченными возможностями, получила травму головы. Вторая участница конфликта, 41-летняя женщина, была доставлена для разбирательства в отдел полиции. По результатам проверки в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").

Предположительно, стычка возникала из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью, сообщили в прокуратуре города. Пострадавшей оказалась генеральный директор Центра по подготовке специальных собак Виктория Зырянова. Она возвращалась домой с "Урока доброты и толерантности", который провела для школьников. Ее сопровождали помощница и собака-поводырь.

По словам Зыряновой, на остановке к ней подлетела незнакомка и начала скандалить. Она заявила, что слепая женщина ударила ее ребенка палкой по ноге.





Виктория Зырянова пострадавшая Она сказала: "Слепые должны сидеть дома, вы со своими палками и псинами ходите, совсем с ума посходили". Она стала налетать на меня.

"Через четыре минуты подошел троллейбус. Моя сотрудница села первая, собака повела меня к открытым дверям. В этот момент я слышу за спиной крик ребенка: "Мама, не надо!" Затем были удары по голове со словам: "Вот тебе, чтобы ты запомнила". Я схватилась за голову и осталась на месте", – рассказала Зырянова в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".

Нападавшая наносила удары мобильным телефоном. По словам женщины, никто из свидетелей инцидента не попытался защитить ее. Зырянова уточнила, что получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая собирается написать заявление на обидчицу в полицию и судиться с ней.

В свою очередь, нападавшая якобы заявила полиции, что все произошло случайно. Ее предполагаемые показания появились в СМИ.

"Я с восьмилетней дочкой подходила к троллейбусной остановке. Мимо нас шла женщина, она неожиданно резко махнула палкой и ударила дочку, после чего та повалилась на меня. Я сама чуть не упала. В момент, когда ловила дочь, я выронила свой телефон. В итоге он прилетел в голову той женщине. Я и не знала, что она была слепая. Не хотела делать ей больно", – передает слова женщины "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".



Отделается штрафом?

Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 предположила, что напавшая на Зырянову женщина, вероятно, избежит лишения свободы.





Елена Пономарева юрист Самое строгое наказание за побои предусматривает лишение свободы до двух лет. Но если женщина ранее не судима, не привлекалась к уголовной ответственности, вину в содеянном признает и раскается, возместит причиненный ущерб, то, конечно, ее никто не посадит.

Уголовное дело в отношении нападавшей вполне могут прекратить и назначить ей судебный штраф, полагает юрист. Эксперт также прокомментировала высказывание женщины о слепых, которые "должны сидеть дома".

"С одной стороны, здесь, скорее всего, есть некоторые дискриминационные проявления. Но все же в большей степени нападение совершено из хулиганских побуждений. Скорее это выражение носило эмоциональный характер", – комментирует юрист.

Вместе с тем потерпевшая имеет право на гражданский иск и возмещение не только морального вреда, но и ущерба здоровью, заключила Пономарева.

