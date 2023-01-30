Юрист рассказала, что грозит избившей незрячую женщину в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 января местная жительница избила незрячую женщину на остановке за то, что та якобы задела ее ребенка тростью. Пострадавшая получила травму головы. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело о побоях. Рассказываем, какое наказание ей может грозить.
"Вот тебе, чтобы ты запомнила"
В пятницу, 27 января, между двумя петербурженками разгорелся конфликт у дома 39 по Тихорецкому проспекту на остановке общественного транспорта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Предположительно, стычка возникала из-за того, что незрячая женщина задела ребенка прохожей тактильной тростью, сообщили в прокуратуре города. Пострадавшей оказалась генеральный директор Центра по подготовке специальных собак Виктория Зырянова. Она возвращалась домой с "Урока доброты и толерантности", который провела для школьников. Ее сопровождали помощница и собака-поводырь.
По словам Зыряновой, на остановке к ней подлетела незнакомка и начала скандалить. Она заявила, что слепая женщина ударила ее ребенка палкой по ноге.
"Через четыре минуты подошел троллейбус. Моя сотрудница села первая, собака повела меня к открытым дверям. В этот момент я слышу за спиной крик ребенка: "Мама, не надо!" Затем были удары по голове со словам: "Вот тебе, чтобы ты запомнила". Я схватилась за голову и осталась на месте", – рассказала Зырянова в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".
Нападавшая наносила удары мобильным телефоном. По словам женщины, никто из свидетелей инцидента не попытался защитить ее. Зырянова уточнила, что получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая собирается написать заявление на обидчицу в полицию и судиться с ней.
В свою очередь, нападавшая якобы заявила полиции, что все произошло случайно. Ее предполагаемые показания появились в СМИ.
"Я с восьмилетней дочкой подходила к троллейбусной остановке. Мимо нас шла женщина, она неожиданно резко махнула палкой и ударила дочку, после чего та повалилась на меня. Я сама чуть не упала. В момент, когда ловила дочь, я выронила свой телефон. В итоге он прилетел в голову той женщине. Я и не знала, что она была слепая. Не хотела делать ей больно", – передает слова женщины "Комсомольская правда – Санкт-Петербург".
Отделается штрафом?
Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 предположила, что напавшая на Зырянову женщина, вероятно, избежит лишения свободы.
Уголовное дело в отношении нападавшей вполне могут прекратить и назначить ей судебный штраф, полагает юрист. Эксперт также прокомментировала высказывание женщины о слепых, которые "должны сидеть дома".
"С одной стороны, здесь, скорее всего, есть некоторые дискриминационные проявления. Но все же в большей степени нападение совершено из хулиганских побуждений. Скорее это выражение носило эмоциональный характер", – комментирует юрист.
Вместе с тем потерпевшая имеет право на гражданский иск и возмещение не только морального вреда, но и ущерба здоровью, заключила Пономарева.