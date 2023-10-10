В ГД высказались о планах Ярославской области вознаграждать за сообщения о плевках

В Ярославской области могут начать платить вознаграждение местным жителям, которые помогают выявить нарушителей некоторых административных законов региона. В частности, речь идет о противоправном нанесении граффити и плевках в общественных местах. Нововведения готовят в региональном правительстве. Рассказываем подробности и разбираемся, насколько будет эффективен такой подход.



"Вовлечь неравнодушных"

В правительстве Ярославской области разрабатывают постановление, по которому за поимку нарушителей ряда административных законов региона можно будет получить материальное вознаграждение. Например, речь идет о запрете плевков в общественных местах и нанесении граффити. Тем, кто поспособствует выявлению замеченных за такими действиями граждан, планируют платить 70% от суммы штрафа провинившихся.

По словам заместителя председателя правительства региона Татьяны Потемкиной, проявить свою гражданскую позицию можно уже сейчас и не дожидаться нововведений.





Татьяна Потемкина заместитель председателя правительства Ярославской области Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев.

Она уточнила, что речь идет также и о тех, кто незаконно расклеивает объявления, раскидывает мусор и совершает другие правонарушения. По словам Потемкиной, если неравнодушные жители не подключатся к делу, то вандалы "будут чувствовать себя безнаказанными".

В качестве примера зампред привела ситуацию в Рыбинске, когда неизвестные испортили различными надписями более двух десятков домов. В том числе и те здания, которые являются объектами культурного наследия. "Мы обязательно установим виновных, но могли бы сделать это гораздо быстрее, если бы кто-то зафиксировал процесс на видео или фото и прислал контрольным органам", – уточнила Потемкина.



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Ярославская область стала, где начали штрафовать население за плевки. Нововведение действует с лета 2023 года. За несоблюдение общественного порядка нарушителям грозит штраф на сумму 1,5 тысячи рублей.

Почти подработка?

Денежное вознаграждение за информацию о правонарушителях административных законов может спровоцировать поток недостоверных жалоб. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

"Перевод всего в меркантильное русло может вызвать бум недостойных сообщений. То есть могут возникнуть и ложные обращения, когда хочется отомстить соседу, например", – пояснила парламентарий.





Светланы Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Все должно быть в рамках разумного. Есть действующие статьи Административного кодекса, это нарушение общественного порядка. Выделять отдельно плевки и какие-то еще вещи – непонятная схема. Есть общие статьи – ими можно вполне решить проблему.

По мнению депутата, нужно обеспечить в регионе чистоту, не прибегая к общественному контролю. "Думаю, нужно каждому просто достойно выполнять свои обязанности. Властям следует усилить наблюдение, развить систему видеокамер", – заключила Светлана Бессараб.

Пользователи в соцсетях также активно обсуждают планы областных властей и спорят в комментариях. "Сдавать людей за плевки? Потом удивляемся, почему все такие озлобленные стали", – возмущаются комментаторы.

Другие же считают, что, наоборот, все делается правильно: "Не надо себя вести как верблюд, по-человечески себя надо вести".

Кто-то шутит, называя планы областного правительства "подработкой для студентов и мамочек в декрете".

