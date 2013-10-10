Прописать ижицу: как менялся русский язык на протяжении века

Современной русской орфографии исполняется 95 лет

Ровно 95 лет назад, 10 октября 1918 года, советская власть издала декрет "О введении новой орфографии". В результате этого русский алфавит приобрел современный вид. О том, как менялся русский язык на протяжении века, читайте в материале M24.ru.

Реформа языка назревала задолго до Октябрьской революции, впервые она оформилась в виде "Предварительного сообщения" Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством известного филолога Александра Шахматова.

В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы. С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии.

В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І ("и десятеричное"); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Кроме того, исключался твердый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака.

Также изменялось и правило написания приставок на з/с: теперь все они кончались на "с" перед любой глухой согласной и на з перед звонкими согласными и перед гласными (раньше существовала только приставка "без"). В родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания -аго, -яго заменялось на -ого, -его (до реформы писалось: " новаго", "лучшаго", "ранняго" и т.д.), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія - на -ые, -ие (было: новыя книги). Словоформы женского рода множественного числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заменялись на они, одни, одних, одним, одними, а словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) - на ее (нее).

В документах орфографической реформы ничего не говорилось о судьбе редкой буквы Ѵ (ижицы), обозначавшей звук "и" в нескольких словах греческого происхождения вместо буквы ипсилон, например, в слове "мѵро". Однако она также окончательно исчезла из алфавита.

Частой практикой было изъятие из типографских касс не только букв I, фиты и ятя, но и Ъ. Из-за этого получило широкое распространение написание апострофа как разделительного знака на месте Ъ (под’ем, ад’ютант). Это тоже стало восприниматься как часть реформы, хотя на самом деле такие написания являлись ошибочными.

Реформа привела к некоторой экономии при письме и типографском наборе за счет исключения Ъ на конце слов. Кроме того, школьникам теперь не нужно было заучивать длинный список слов, в которых писалась буква Ѣ. Раньше для этого использовалось мнемоническое стихотворение, начинавшееся со строчек: "Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ /Убѣжалъ голодный въ лѣсъ./ Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,/Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ...".

Однако не весь русскоязычный мир стал писать по новым правилам - в большинстве эмигрантских изданий дореволюционная орфография сохранялась вплоть до конца 1940-х годов.

Изменения в грамматике происходили и после реформы. Так, в 1930-х годах постепенно перестал употребляться дефис в союзе "то есть", тогда же перестали использовать точки в конце заголовков и в написании аббревиатур из заглавных букв. В 1942 году было введено обязательное употребление буквы "ё", а в 1956 году она снова стала использоваться лишь для уточнения произношения.

До 1956 года прилагательные с соединительными -о- и -е-, обозначающие оттенки цветов, писались без дефиса, например, "темнокрасный", "синезеленый". Изменилось написание и других слов. Например, в словаре Ушакова 1934-1940 годов можно встретить слова: "адэкватный", "диэта", "лэди" (они пишутся через "е"); "нехватает" и "заграницей" (сейчас они пишутся раздельно); теперь "повидимому", "попрежнему" стали писаться через дефис, а "во-время", "во-всю", "во-свояси" - слитно. В словах "панцирь", "цинга", "циновка", "цирюльник" - после "ц" писалось "ы", а в словах "чёрт" и "жёлудь" - "о". Кроме того, 60 лет назад никого не покоробило бы слово "шедёвр", именно такая форма была закреплена в словарях. Также в книгах, изданных до 1956 года, можно встретить слова "танцовать", "снигирь", "итти" (вместо "идти").

В 2009 году в словарях был окончательно закреплен как вариант нормы средний род у слова "кофе". Тогда это вызвало серьезные споры в прессе, составителей словарей обвиняли в том, что они якобы хотят узаконить неправильный вариант, за употребление которого нам в школе снижали оценку. Однако это совсем не так. Словари лишь фиксируют изменения, которые происходят в языке. И то, что еще вчера сочли бы грамматической ошибкой, сегодня становится нормой и наоборот. Например, 60-70 лет назад слова "метро" и "авто" точно так же, как и "кофе", относили к мужскому роду, и можно было спокойно сказать "московский метро" или "спортивный авто", не получив замечания от борцов за чистоту языка.

Постепенно образованные от "метрополитена" и "автомобиля" слова перешли, как и большинство заимствованных слов на "о", в средний род. Такая же тенденция свойственна и заимствованным словам на "е", например, "соте". Слово же "кофе" в мужском роде пока удерживает память о том, что он (оно) когда-то был(о) кофеем.

Консервативных людей нередко раздражают новшества в языке, но они забывают, что неизменным может оставаться только тот язык, на котором уже никто не говорит и не пишет.

Григорий Медведев